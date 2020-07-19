«Пульс тишины». Британская писательница и путешественница восхитилась Алтаем

Британская писательница, журналистка, автор путевых очерков и книги «Затерянные пианино Сибири» Софи Робертс описала «ощущение чуда», которое она испытала, побывав на Алтае, ее опубликована в The Wall Street Journal, пишет «Взгляд».

Зачем Софи Робертс посетила Алтай

Софи Робертс приехала на Алтай в поисках раритетных музыкальных инструментов. В Барнауле она побывала в музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, ее заинтересовал рояль Diederichs Freres 1902 года, Санкт-Петербургского производства. История инструмента войдет в книгу «Затерянные пианино Сибири».

Я вооружилась научно-популярной литературой и приехала на Алтай, начитавшись историй о пианино, которые появляются в горных деревнях, словно призраки из загробного мира, — рассказала Робертс. — Но, как выяснилось вскоре, я смотрела на все не с той точки зрения. Когда я посетовала на отдаленность Алтая отставному штурману «Аэрофлота», жителю одной из горных деревень, он парировал: «Это мир далеко. А мы в самом центре».

Софи Робертс , британская писательница. vk.com/gmilika.

Робертс призналась, что ехала в Россию за старинными музыкальными инструментами, реликтами фортепьянной лихорадки, охватившей Россию в XIX веке.

Ощущение чуда

Журналистка отметила, что это сибирское путешествие напомнило ей о вреде стереотипов. «Годами я зарабатывала себе на жизнь путевыми заметками. Каждую неделю приходили новые предложения — с курортов один фешенебельнее другого, с маршрутов через священные места, от Мачу-Пикчу до Гималаев», — сказала она.

В статье в The Wall Street Journal Робертс написала: «Это путешествие наполнило меня ощущением чуда, которое я утратила в чехарде гостиничных номеров по тысяче долларов за ночь и панорамных бассейнов».

Горный Алтай. Туризм. СС0

Устав от работы и путешествий, девушка почувствовала «туристическую передозировку» и выбрала Сибирь, как направление, куда мало кто приезжает.

Из статьи Софи Робертс:

Пейзаж без единого ограждения оказался даже прекраснее, чем я могла себе представить. (…) Стоял январь, мороз был градусов двадцать, и когда я сложила пирамидку из камней на одном из плато, снег как будто не падал, а, наоборот, вздымался. Никогда не забуду ощущение, словно я стою в поле неведомой энергии. Небо прояснилось, и все вокруг смолкло. Я ощущала пульс тишины и слышала собственное дыхание. Мириады крошечных алмазных кристалликов сверкали в лучах света.

Горный Алтай с высоты птичьего полета. Александр Тырышкин , www. gorno-altaisk.info.

Дороги и бараны

Британка путешествовала по Чуйскому тракту, который она называет «одной из живописнейших дорог мира». Однако потом путешественники свернули с дороги, чтобы «исследовать гряду заснеженных холмов, убегающих в сторону Монголии». Робертс была восхищена дикой природой этих мест.

Архары. Алтае-Саянское отделение WWF России.