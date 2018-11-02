Пушкин, селедка: россияне откровенно рассказали, что их объединяет

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели в преддверии Дня народного единства опрос о символах, которые объединяют население страны, сообщает ТАСС . Главными символами для респондентов оказались народ (9%), любовь к родине и патриотизм (8%).

Среди музыкальных произведений на первом месте в получившемся рейтинге оказался Гимн России (20%), на втором — песня «День Победы» (8%), на третьем — песня «Катюша» (7%).

Среди литературных символов, объединяющих россиян, участники опроса назвали роман «Война и мир» Льва Толстого (11%), произведения Александра Пушкина (4%) и роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова (3%).

Среди литературных персонажей наиболее соответствующим русской душе опрошенные назвали Илью Обломова из одноименного романа Ивана Гончарова (4%), Алексея Маресьева («Повесть о настоящем человеке»), Андрея Болконского («Война и мир»), Павел Корчагин («Как закалялась сталь»), сказочных персонажей Ивана-дурака и Илью Муромца (по 2%).



В числе повлиявших на нацию исторических событий респонденты перечислили День Победы 9 мая (63%), 12% — присоединение Крыма в марте 2014 года, 8% опрошенных отметили революцию 1917 года, а еще по 5% — полет в космос Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР.

Среди объединяющих страну кинокартин опрошенные назвали комедию «Ирония судьбы или с легким паром» (9%) и кинокартину «Москва слезам не верит» (5%), «Бриллиантовую руку», «В бой идут одни старики», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция Ы и другие приключения Шурика» (по 4%).

Главным праздничным блюдом в России респонденты считают оливье (51%), селедку под шубой и пельмени (по 28%) и борщ (17%), пишет polit.ru.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 18 октября среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. День народного единства отмечается 4 ноября в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.