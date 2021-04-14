Путин не понял, почему родителей не пускают проверять качество питания в школах

«Почему-то родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества питания. Совершенно не понимаю, почему», — отметил Путин.
По словам главы государства, это можно организовать должным образом, «и точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы».
За последнее время случаи отравления детей в школьных столовых произошли в нескольких городах России, пишет «Росбалт».
Массовое отравление произошло в Красноярске у учащихся из 27 разных школ. Как стало известно, их накормили немытыми овощами.
Барнаульская школа на два дня приостановила занятия из-за гастроэнтерита у детей.
Родители школьников обратились в компетентные органы с заявлением о проверке системы питания, так как дети в этот день обедали в школьной столовой. Обстоятельства выясняют следователи и прокуратура.
Ранее руководитель барнаульского комбината школьного питания заявил, что черви в компоте это нормально.