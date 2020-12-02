Путин не встречался с Матвиенко и Кудриным, ушедшими на самоизоляцию из-за ковида

Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщили 2 декабря о своей самоизоляции.
Кудрин в соцсетях написал, что получил положительный тест на коронавирус. А Матвиенко, как пояснили в Совфеде, изолировалась из-за контакта с зараженным.
Журналисты спросили Пескова, проводил ли Путин накануне личные встречи с Кудриным и Матвиенко.
«Нет», — ответил пресс-секретарь коротко и недвусмысленно.
Он также подчеркнул, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, провели в режиме видеотрансляции.
Ранее Песков объяснил, что президент не может стать добровольцем и поэтому не торопится вколоть вакцину от коронавируса.