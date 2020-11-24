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Жизнь

«Не в качестве добровольца»: Путин не торопится вколоть вакцину по понятной причине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не делает прививку от коронавируса, сообщает RT.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Во время общения с журналистами Пескова спросили, почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса.

Песков ответил, что участие главы государства в качестве одного из добровольцев, которые вкололи себе вакцину, невозможно.

«У нас же не началась еще широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие, это невозможно», — пояснил он.

Также Песков подчеркнул, что президент не может использовать вакцину, которую еще не сертифицировали.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Сейчас закончатся уже все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — разъяснил пресс-секретарь.

Примечательно, что еще в августе Путин рассказал о том, что одна из двух его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса.

Ранее Песков назвал «чушью» слухи об уходе Путина в отставку из-за болезни. Также он поведал, что президент звонит людям по ночам, потому что ему не хватает живого общения.

Напомним, массовую вакцинацию в России от COVID-19 планируют начать с 2021 года — она будет на добровольной основе.

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