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Путин объяснил, для чего нужна группа Госсовета для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос координации действий стал ключевым в период борьбы с коронавирусом в стране, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Именно для координации и создали рабочую группу Госсовета, которая действовала в рамках субординации — под руководством правительства.

«Возник очень важный вопрос. И на экспертном уровне это тоже обсуждалось. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета», — разъяснил президент в эфире телеканала «Россия 24».

Путин подчеркнул, что подобные группы — как инструмент согласования — уже лет двадцать успешно работают в России.

Виктор Томенко в маске.
Виктор Томенко в маске.
altairegion22.ru

Группу дополнили представителями регионов, в том числе и Алтайского края, а также членами правительства России — чтобы эффективно координировать работу.

«С помощью в том числе рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать (победить пандемию), в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, она же работала все-таки в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства», — добавил Путин.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко именно в ходе заседания рабочей группы Госсовета сделал предложение кабмину о надбавках для уборщиц и лифтеров в больницах.

Ранее сообщали, что Кремль готов помочь итальянскому другу Путина в борьбе с коронавирусом.

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