Путин объяснил, для чего нужна группа Госсовета для борьбы с коронавирусом

Именно для координации и создали рабочую группу Госсовета, которая действовала в рамках субординации — под руководством правительства.

«Возник очень важный вопрос. И на экспертном уровне это тоже обсуждалось. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета», — разъяснил президент в эфире телеканала «Россия 24».