Путин объяснил, для чего нужна группа Госсовета для борьбы с коронавирусом

Именно для координации и создали рабочую группу Госсовета, которая действовала в рамках субординации — под руководством правительства.
«Возник очень важный вопрос. И на экспертном уровне это тоже обсуждалось. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета», — разъяснил президент в эфире телеканала «Россия 24».
Путин подчеркнул, что подобные группы — как инструмент согласования — уже лет двадцать успешно работают в России.
Группу дополнили представителями регионов, в том числе и Алтайского края, а также членами правительства России — чтобы эффективно координировать работу.
«С помощью в том числе рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать (победить пандемию), в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, она же работала все-таки в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства», — добавил Путин.
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко именно в ходе заседания рабочей группы Госсовета сделал предложение кабмину о надбавках для уборщиц и лифтеров в больницах.
Ранее сообщали, что Кремль готов помочь итальянскому другу Путина в борьбе с коронавирусом.