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Жизнь

Путин пообещал оснастить русскую армию «оружием будущего»

Президент России Владимир Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил, выступая с речью на концерте в Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

У многих российских вооружений нет аналогов в мире, подчеркнул Путин и указал, что Россия уже перешла от этапа испытаний к постановке в режим постоянной готовности на боевое дежурство «ряд перспективных образов».

По словам Путина, речь идет о «фактически оружии будущего».

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — приводит слова президента сайт Кремля.

Глава государства подчеркнул, что главной и самой прочной основой Вооруженных сил были и остаются «мужественные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты».

Ранее сообщалось, что в 2020 году в России разработают лазерный комплекс тактического назначения для уничтожения беспилотников и вывода из строя легкозащищенных надводных целей.

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