Путин пообещал оснастить русскую армию «оружием будущего»

У многих российских вооружений нет аналогов в мире, подчеркнул Путин и указал, что Россия уже перешла от этапа испытаний к постановке в режим постоянной готовности на боевое дежурство «ряд перспективных образов».
По словам Путина, речь идет о «фактически оружии будущего».
«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — приводит слова президента сайт Кремля.
Глава государства подчеркнул, что главной и самой прочной основой Вооруженных сил были и остаются «мужественные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты».
Ранее сообщалось, что в 2020 году в России разработают лазерный комплекс тактического назначения для уничтожения беспилотников и вывода из строя легкозащищенных надводных целей.