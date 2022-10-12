Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу

Вероятно, одна из веток «Северного потока» — в рабочем состоянии, отметил Путин.

Российский лидер подчеркивает, что по ней Москва может осуществлять импорт газа в Европу.

«Мощность (уцелевшей части. — Прим. ред.) — 27,5 млрд куб. м в год», — добавил Владимир Путин.

По его словам, в настоящее время «мяч на стороне Евросоюза», и никто никого не ограничивает.

«Хотят — пусть откроют кран, и все», — подытожил президент.

Напомним, Путин выступает на пленарном заседании 5-го международного форума «Российская энергетическая неделя» 12 октября.