Путин: Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу

Вероятно, одна из веток «Северного потока» — в рабочем состоянии, отметил Путин.
Российский лидер подчеркивает, что по ней Москва может осуществлять импорт газа в Европу.
«Мощность (уцелевшей части. — Прим. ред.) — 27,5 млрд куб. м в год», — добавил Владимир Путин.
По его словам, в настоящее время «мяч на стороне Евросоюза», и никто никого не ограничивает.
«Хотят — пусть откроют кран, и все», — подытожил президент.
Напомним, Путин выступает на пленарном заседании 5-го международного форума «Российская энергетическая неделя» 12 октября.