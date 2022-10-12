Можно ли отремонтировать «Северные потоки», рассказал Путин на заседании энергетического комлекса

Отремонтировать «Северные потоки» можно, но смысл будет в этом только при определенных условиях. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 5-го международного форума «Российская энергетическая неделя» 12 октября.
По словам Путина, «Северные потоки» — коммерческий проект.
Отремонтировать их можно, однако нужно учитывать безопасность и обоснованность эксплуатации.
«Кто стоит за диверсией на „Северных потоках“? Вероятно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и ЕС», — заявил российский лидер.
По его словам, атака на «Северные потоки» — опасный прецедент.