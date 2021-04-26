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Жизнь

Putin Team: по индивидуальным меркам Путину смастерили спортивный костюм

Основатель и гендиректор группы компаний «Портновская мануфактура „Shishkin“» Дмитрий Шишкин рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину по индивидуальным меркам сшили спортивный костюм размера L, пишет РИА Новости.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в резиденции "Бочаров ручей", 2015 год.
kremlin.ru

Преимущественно костюм был черного цвета с серыми и красными цветовыми акцентами. По словам Шишкина, особенностью изделия стало не только то, что его сшили в России, но и то, что 99% материала для костюма были произведены внутри страны.

«То есть это почти на 100 процентов Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости», — уточнил бизнесмен.

Шишкин на совещании по поводу ситуации в легкой промышленности в России в июне 2020-го предложить сшить Путину индивидуальный спортивный костюм в рамках линейки Putin Team («Команда Путина»), пишет Lenta.ru. Президент согласился.

Ранее охотничьи наряды Путина для сибирской тайги СМИ оценили в 140 тыс. рублей.

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