Путина известили о несправедливости в назначении ковидных выплат в Алтайском крае

С такой иницативой выступил краевой ОНФ. На совещании с членами правительства руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов озвучил предложение президенту России Владимиру Путину.
В других регионах (Нижегородской и Иркутской областях) эти категории работников включили во временное штатное расписание и, соответственно, они получают ковидные выплаты.
«Мы находимся в напряженном диалоге с Минздравом по этому вопросу, и считаем, что эту практику можно распространить на все субъекты», — сказал Кузнецов.
По словам главы алтайского регионального исполкома ОНФ Сергея Войтюка, ковидных выплат в крае лишены порядка трех тысяч врачей, среднего и младшего медицинского персонала лабораторий и отделений лучевой диагностики, процедурных кабинетов.
Часть их них получают выплаты, но это зависит от позиции руководителя конкретного учреждения.
«Мы обратились в минздрав Алтайского края, где нам сообщили, что выплаты полагаются только тем медикам, которые так или иначе контактируют с зараженными людьми. Но мы считаем, что это несправедливо, ведь именно от лаборантов и рентгенологов зависит постановка диагноза. С них все начинается. Лаборанты порой проводят по восемь и более часов в противочумных костюмах», — подчеркнул Войтюк.
Президент после заслушанных докладов отметил важность обратной связи и попросил вице-премьера Татьяну Голикову «соответствующим образом» реагировать на получаемую информацию с мест.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин создал оперативную рабочую группу по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрона.