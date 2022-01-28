Путина известили о несправедливости в назначении ковидных выплат в Алтайском крае

В Алтайском крае предлагают назначить ковидные выплаты всем медикам, которые напрямую не сталкиваются с инфицированными, но вносят свой вклад в борьбу с пандемией. Речь идет, например, о сотрудниках КТ-кабинетов и лаборантах.

С такой иницативой выступил краевой ОНФ. На совещании с членами правительства руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов озвучил предложение президенту России Владимиру Путину.

В других регионах (Нижегородской и Иркутской областях) эти категории работников включили во временное штатное расписание и, соответственно, они получают ковидные выплаты.

«Мы находимся в напряженном диалоге с Минздравом по этому вопросу, и считаем, что эту практику можно распространить на все субъекты», — сказал Кузнецов.

По словам главы алтайского регионального исполкома ОНФ Сергея Войтюка, ковидных выплат в крае лишены порядка трех тысяч врачей, среднего и младшего медицинского персонала лабораторий и отделений лучевой диагностики, процедурных кабинетов.

Часть их них получают выплаты, но это зависит от позиции руководителя конкретного учреждения.

«Мы обратились в минздрав Алтайского края, где нам сообщили, что выплаты полагаются только тем медикам, которые так или иначе контактируют с зараженными людьми. Но мы считаем, что это несправедливо, ведь именно от лаборантов и рентгенологов зависит постановка диагноза. С них все начинается. Лаборанты порой проводят по восемь и более часов в противочумных костюмах», — подчеркнул Войтюк.

Президент после заслушанных докладов отметил важность обратной связи и попросил вице-премьера Татьяну Голикову «соответствующим образом» реагировать на получаемую информацию с мест.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин создал оперативную рабочую группу по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрона.