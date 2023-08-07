«Работа может разочаровать». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Тема отношений продолжает быть актуальной на неделе. Не воюйте с начальством, не сравнивайте партнера с кем-либо. Удержитесь от предъявления претензий. У всех есть шанс научиться (или хотя бы попробовать) быть непривязанными и любящими по-настоящему. Любящими безусловной любовью», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, тренируйтесь любить. Инвестируйте в детей, разговаривайте с ними, проводите вместе время. Дома вы сейчас себя можете чувствовать дискомфортно. Будьте больше на свежем воздухе.



Тельцы, разгрузите себя по максимуму. Не планируйте много дел, не рискуйте, берегите руки, дыхательную систему. Не планируйте плановых повреждений тела, серьезных оперативных вмешательств.



Близнецы, сохраняйте спокойствие и настроение, даже если кажется, что с финансами дела обстоят плохо. Чем больше вы переживаете, тем хуже будет прогноз. Ваше чувство юмора сейчас очень пригодится.



Раки, начинания в работе могут разочаровать. Не спешите с действиями и выводами. Не ждите быстрых результатов. Не тратьте больше, чем зарабатываете. Следите за своим самочувствием.



Львы, постарайтесь важные дела сделать до воскресенья. Следующая неделя для вас будет напряженной. Держитесь подальше от разборок в отношениях. Потеряете много сил, если начнете конфликт.



Девы, не принимайте важных решений, если не чувствуете себя в безопасности. Вы сами себе создадите проблемы. Не обесценивайте свои способности. На неделе у вас больше получиться заниматься внутренней работой, чем внешней.

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Весы, пересмотрите образ жизни. Ваше отношение к работе, к отношениям, к себе, здоровью, красоте тела. К чему так сильно привязаны, что боитесь потерять? Что не дает вам покоя? Делает вас несвободными?Скорпионы, продвигайте свой бизнес, ваша мыслительная активность на пике. Делайте что-то руками, оформляйте интерьер дома. Вы любите искать свой путь, смысл жизни. Вы его найдете.

Стрельцы, у вас все больше и больше спокойствия и уверенности по поводу ваших инвестиций. Постарайтесь не грубить старшим. Обратите ваше внимание на отношения с родителями партнера.



Козероги, нерешенные вопросы в отношениях с родителями могут дать о себе знать. Открывайте свое сердце, учитесь доверию. У вас есть все шансы справиться с гордыней и по-настоящему открыться партнеру.



Водолеи, обязательно чему-то научитесь на неделе. Можете освоить с нуля актерское мастерство, например. Это поможет вам оставаться любящими и терпимыми. Хотя на первый взгляд кажется, что связи никакой в этом нет.



Рыбы, жажда обогащения выбьет вас из колеи. Оставьте желание романтических похождений и наслаждений. Настройтесь на служение в действии. Только такой настрой убережет вас от больших проблем в отношениях.