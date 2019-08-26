Юридически безграмотных девушек и парней в Барнауле нередко заставляют работать «в ноль», штрафуют, оставляют без зарплаты при увольнении. Адвокат Евгений Мякиньков считает: остаться без денег не так страшно, в его практике немало случаев, когда результатом безобидной подработки оказывался реальный срок. Несколько барнаульцев рассказали altapress.ru, как работодатели нарушают их права, а адвокат обратил внимание, как в этой ситуации они могли бы защитить себя.

«Хотели стрясти 6 тысяч из-за недостачи»

Юлия работает в отделе косметики в городском торговом центре. Рабочий день — с 10:00 до 22:00, без обеда. За выход платят 500 рублей и 3% с продаж в день.

Косметика CCO

Юлия,

26 лет , продавец-консультант:

Когда привозят новую косметику, мы не подписываем никаких документов — нет ни акта приема-передачи, ничего такого. Перед нами просто ставят новые запечатанные коробки. Спустя месяц после того, как я устроилась на работу, мне сказали, что не хватает товара на 12 тысяч рублей. И что эту сумму надо «раскидать» между мной и моей сменщицей. В тот месяц я заработала около 10 тысяч. И 6 тысяч, которые хотели с меня стрясти, были существенны.

Девушки из других отделов рассказали, что это обычная ситуация: сотрудники меняются в этом магазине постоянно, еще и должны остаются при этом.

Через несколько дней хозяйка сказала, что на первый раз прощает мне этот долг. Но страх остался — вдруг повторится все опять.

Комментарий юриста

По словам адвоката Евгения Мякинького, главный риск Юлии в том, что она никак не оформляет прием товара.

Евгений Мякиньков,

адвокат:

Судебные споры между сотрудником и работодателем, которые не оформлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, решить бывает очень трудно. Каждая из сторон должна доказать свою правоту, подкрепив каким-то существенными доказательствами. В обычной ситуации факт трудовой деятельности можно подтвердить приказом о приеме на работу, трудовым договором. Но Юлия работает только на словах, договор о материальной ответственности не составлен. Это большой риск. Доказать, что она является работником, можно только в суде. Есть специальная процедура передачи товара. Если работодатель привозит товар на определенную сумму, сотрудник должен проверить его по документам и расписаться о получении. Такие уголовные дела возбуждаются, когда понятно, что сотрудник действительно совершил преступление. К примеру, если сегодня он получил товар на 100 тысяч рублей, а завтра — существенная его часть или деньги в кассе отсутствуют (УК РФ, ст. 160) На работодателя, который заявляет о присвоении, заведомо зная, что преступления не было, надо обратиться в полицию с заявлением — это единственный вариант.

«Нас подставляли , чтобы оштрафовать»

Максим работал официантом в баре без трудового договора. Его взяли даже с просроченной медкнижкой. Заработная плата — процент с чеков.

Бар CCO

Максим,

23 года , официант:

У нас были такие понятия как «правильный» и «неправильный» чек. В «правильном» чеке — напиток, горячее и либо салат, либо десерт. С него мне шло 4% от общей суммы. В «неправильном» — либо что-то одно, либо нет напитка, например. С такого — 2% от общего заказа. Средний чек — 800 рублей. И все! Никакой премии, без чаевых 7 тысяч рублей получалось. Мой максимум чаевых за смену — 2,8 тысяч рублей. Ресторан открывался в 11:00, я приходил к 10:00 — уборка входила в обязанности официанта. В обычные дни я работал до 00:00, а в выходные — до 03:00. Мы работали до последнего клиента, а некоторые посетители совсем теряют счет времени. Домой я добирался только к 5 утра. Штрафовали буквально за все. За неявку на генеральную уборку — 1,5 тыс рублей, за то, что уронил ложку, — 500 рублей. Нас даже подставляли, чтобы оштрафовать. Например, такая ситуация. Потеплело — у нас начала работать веранда. На ней должен постоянно «дежурить» человек. Однажды туда поставили меня, управляющий сказал: «Увижу, что уйдешь — оштрафую». Тут же прибегает администратор и «срочно» зовет меня спуститься в подвал. Меня не было буквально две минуты, а когда поднялся, ребята сказали, что пришел управляющий и оштрафовал всех на 3 тысячи. После этого я уволился. Мне отказались платить. Я подумал, что с учетом всех штрафов мне и получать-то нечего.

Комментарий юриста

Адвокат отмечает, что минус устного договора в том, что его можно легко поменять: сотрудник не сделал план — работодатель не заплатил деньги. В письменном же уже четко прописаны все права и обязанности сторон.

Евгений Мякиньков,

адвокат:

Тот факт, что сотрудники заведения работали без медкнижек — нарушение норм СанПиНа. Сейчас такие проверки проводятся раз в три года. Работодатель, зная об этом, готовится к проверке, готовит ее, а потом набирает новых сотрудников. Внеплановая проверка будет, если поступит сигнал, что у сотрудников нет медкнижек. Один из вариантов борьбы с такими «работодателями» — из серии пакостей: после увольнения организовать такую проверку.

«График зависит от личных отношений с менеджером»

Анна работала кассиром в ресторане быстрого питания, рабочий день — 12 часов. Помимо основных обязанностей, она должна была мыть полы, столы и стулья, убирать туалеты.

Кафе CCO

Анна,

22 года , кассир в ресторане быстрого питания:

Оплата почасовая — 80 рублей в час, премию заслужить очень трудно. Перерыв на обед один — 15 минут. Все остальное время ты должен стоять на рабочем месте. У нас висел пустой бланк, в котором можно было написать свои пожелания по графику работы. Но пожелания учитывались редко, и бывало так, что график отражал твои отношения с менеджером. Например, если ты с ним не в ладах и просишь не ставить смену в определенный день из-за совмещения с учебой, скорее всего, смена будет именно в этот день.

Комментарий юриста

Юрист подчеркивает, что правильнее работать по трудовому договору, в котором прописан круг полномочий, четко расписан график и план работы.

Евгений Мякиньков,

адвокат:

Работодатель обязан вести учет рабочего времени. Это позволяет не только контролировать соблюдение трудовой дисциплины, но и оплатить труд работников своевременно и правильно (ТК РФ, ст. 104).

«За переработку никто не доплачивал»

Ирина работала бариста в кафе. Кроме кофе, она готовила алкогольные коктейли, подавала десерты.

Бар CCO

Ирина,

20 лет , бариста:

Я получала 70 рублей в час. Чтобы повысить оплату до 80 рублей, нужно было сдать экзамен менеджеру смены. Рабочий день длился 10 часов. За вынужденную переработку никто не доплачивал, хотя иногда я задерживалась сильно. И не встанешь, и не уйдешь. У нас были ребята, которые позволяли себе это. Но им было все равно, не держались за эту работу. Договор со мной не заключали. Все держалось только на словах и взаимном доверии. Зарплату платили раз в две недели — давали квитанцию, в которой надо было расписаться о получении денег.

Комментарий юриста

Риск Ирины — получить штраф за торговлю алкоголем без лицензии, а если дело заведут на работодателя — пройти свидетелем по административному делу.

Евгений Мякиньков,

адвокат:

Очень часто бары работают без лицензии на алкоголь. К примеру, подает бармен рюмку, стопки или что-то еще, а это фиксируют сотрудники правоохранительных органов. И начинается самое интересное — работники начинают «валить» всю ответственность на работодателя. А работодатель в ответ: «Он принес свою водку — хотел подзаработать». В случае нарушений каждый будет сам за себя. Административная ответственность работодателя гораздо выше, чем у сотрудника, поэтому всю ответственность попытаются свалить на последнего.

«Предел мечтаний любого работника»

Евгений Мякиньков предупреждает: за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, можно получить реальный срок (УК РФ, ст. 238). Поэтому адвокат призывает людей думать, куда они хотят устроиться на работу и несет ли это им какие-то угрозы.

Если работа связана с возможной опасностью для здоровья клиента, а взаимоотношения и с работодателем, и с клиентом не зафиксированы документально, есть большой риск и денег не заработать, и на два года сесть.

Веревочный парк CCO

Евгений Мякиньков,

адвокат:

Например, сотрудники веревочных парков, как правило, не имеют специальных знаний — они не учились скалолазанию профессионально. Работают молодые ребята, которым по 19−20 лет. Кто-то по договору, кто-то нет. Они не понимают, что вся ответственность при несчастном случае ложится на них. В Манжероке в таком парке ребенок упал с 6-метровой высоты, были переломы позвонков. Возбудили уголовное дело. Кончилось тем, что стороны примирились. В этом случае виноваты оба. Работодатель, потому что принял на работу непрофессионала. А работник — потому что приступил к выполнению обязанностей без специальных знаний и нанес своими действиями вред здоровью человека. Да и и сам факт: работает человек — бах! — и «уголовка». Предел мечтаний любого работника.

Софья Житина