«Хотели стрясти 6 тысяч из-за недостачи»
Юлия работает в отделе косметики в городском торговом центре. Рабочий день — с 10:00 до 22:00, без обеда. За выход платят 500 рублей и 3% с продаж в день.
Юлия,
26 лет, продавец-консультант:
Когда привозят новую косметику, мы не подписываем никаких документов — нет ни акта приема-передачи, ничего такого. Перед нами просто ставят новые запечатанные коробки.
Спустя месяц после того, как я устроилась на работу, мне сказали, что не хватает товара на 12 тысяч рублей. И что эту сумму надо «раскидать» между мной и моей сменщицей. В тот месяц я заработала около 10 тысяч. И 6 тысяч, которые хотели с меня стрясти, были существенны.
Девушки из других отделов рассказали, что это обычная ситуация: сотрудники меняются в этом магазине постоянно, еще и должны остаются при этом.
Через несколько дней хозяйка сказала, что на первый раз прощает мне этот долг. Но страх остался — вдруг повторится все опять.
Комментарий юриста
По словам адвоката Евгения Мякинького, главный риск Юлии в том, что она никак не оформляет прием товара.
Евгений Мякиньков,
адвокат:
Судебные споры между сотрудником и работодателем, которые не оформлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, решить бывает очень трудно. Каждая из сторон должна доказать свою правоту, подкрепив каким-то существенными доказательствами.
В обычной ситуации факт трудовой деятельности можно подтвердить приказом о приеме на работу, трудовым договором. Но Юлия работает только на словах, договор о материальной ответственности не составлен. Это большой риск. Доказать, что она является работником, можно только в суде.
Есть специальная процедура передачи товара. Если работодатель привозит товар на определенную сумму, сотрудник должен проверить его по документам и расписаться о получении.
Такие уголовные дела возбуждаются, когда понятно, что сотрудник действительно совершил преступление. К примеру, если сегодня он получил товар на 100 тысяч рублей, а завтра — существенная его часть или деньги в кассе отсутствуют (УК РФ, ст. 160)
На работодателя, который заявляет о присвоении, заведомо зная, что преступления не было, надо обратиться в полицию с заявлением — это единственный вариант.
«Нас подставляли, чтобы оштрафовать»
Максим работал официантом в баре без трудового договора. Его взяли даже с просроченной медкнижкой. Заработная плата — процент с чеков.
Максим,
23 года, официант:
У нас были такие понятия как «правильный» и «неправильный» чек. В «правильном» чеке — напиток, горячее и либо салат, либо десерт. С него мне шло 4% от общей суммы. В «неправильном» — либо что-то одно, либо нет напитка, например. С такого — 2% от общего заказа. Средний чек — 800 рублей. И все! Никакой премии, без чаевых 7 тысяч рублей получалось. Мой максимум чаевых за смену — 2,8 тысяч рублей.
Ресторан открывался в 11:00, я приходил к 10:00 — уборка входила в обязанности официанта. В обычные дни я работал до 00:00, а в выходные — до 03:00. Мы работали до последнего клиента, а некоторые посетители совсем теряют счет времени. Домой я добирался только к 5 утра.
Штрафовали буквально за все. За неявку на генеральную уборку — 1,5 тыс рублей, за то, что уронил ложку, — 500 рублей.
Нас даже подставляли, чтобы оштрафовать. Например, такая ситуация. Потеплело — у нас начала работать веранда. На ней должен постоянно «дежурить» человек. Однажды туда поставили меня, управляющий сказал: «Увижу, что уйдешь — оштрафую».
Тут же прибегает администратор и «срочно» зовет меня спуститься в подвал. Меня не было буквально две минуты, а когда поднялся, ребята сказали, что пришел управляющий и оштрафовал всех на 3 тысячи.
После этого я уволился. Мне отказались платить. Я подумал, что с учетом всех штрафов мне и получать-то нечего.
Комментарий юриста
Адвокат отмечает, что минус устного договора в том, что его можно легко поменять: сотрудник не сделал план — работодатель не заплатил деньги. В письменном же уже четко прописаны все права и обязанности сторон.
Евгений Мякиньков,
адвокат:
Тот факт, что сотрудники заведения работали без медкнижек — нарушение норм СанПиНа. Сейчас такие проверки проводятся раз в три года. Работодатель, зная об этом, готовится к проверке, готовит ее, а потом набирает новых сотрудников.
Внеплановая проверка будет, если поступит сигнал, что у сотрудников нет медкнижек. Один из вариантов борьбы с такими «работодателями» — из серии пакостей: после увольнения организовать такую проверку.
«График зависит от личных отношений с менеджером»
Анна работала кассиром в ресторане быстрого питания, рабочий день — 12 часов. Помимо основных обязанностей, она должна была мыть полы, столы и стулья, убирать туалеты.
Анна,
22 года, кассир в ресторане быстрого питания:
Оплата почасовая — 80 рублей в час, премию заслужить очень трудно. Перерыв на обед один — 15 минут. Все остальное время ты должен стоять на рабочем месте.
У нас висел пустой бланк, в котором можно было написать свои пожелания по графику работы. Но пожелания учитывались редко, и бывало так, что график отражал твои отношения с менеджером. Например, если ты с ним не в ладах и просишь не ставить смену в определенный день из-за совмещения с учебой, скорее всего, смена будет именно в этот день.
Комментарий юриста
Юрист подчеркивает, что правильнее работать по трудовому договору, в котором прописан круг полномочий, четко расписан график и план работы.
Евгений Мякиньков,
адвокат:
Работодатель обязан вести учет рабочего времени. Это позволяет не только контролировать соблюдение трудовой дисциплины, но и оплатить труд работников своевременно и правильно (ТК РФ, ст. 104).
«За переработку никто не доплачивал»
Ирина работала бариста в кафе. Кроме кофе, она готовила алкогольные коктейли, подавала десерты.
Ирина,
20 лет, бариста:
Я получала 70 рублей в час. Чтобы повысить оплату до 80 рублей, нужно было сдать экзамен менеджеру смены. Рабочий день длился 10 часов. За вынужденную переработку никто не доплачивал, хотя иногда я задерживалась сильно. И не встанешь, и не уйдешь. У нас были ребята, которые позволяли себе это. Но им было все равно, не держались за эту работу.
Договор со мной не заключали. Все держалось только на словах и взаимном доверии. Зарплату платили раз в две недели — давали квитанцию, в которой надо было расписаться о получении денег.
Комментарий юриста
Риск Ирины — получить штраф за торговлю алкоголем без лицензии, а если дело заведут на работодателя — пройти свидетелем по административному делу.
Евгений Мякиньков,
адвокат:
Очень часто бары работают без лицензии на алкоголь. К примеру, подает бармен рюмку, стопки или что-то еще, а это фиксируют сотрудники правоохранительных органов. И начинается самое интересное — работники начинают «валить» всю ответственность на работодателя. А работодатель в ответ: «Он принес свою водку — хотел подзаработать».
В случае нарушений каждый будет сам за себя. Административная ответственность работодателя гораздо выше, чем у сотрудника, поэтому всю ответственность попытаются свалить на последнего.
«Предел мечтаний любого работника»
Евгений Мякиньков предупреждает: за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, можно получить реальный срок (УК РФ, ст. 238). Поэтому адвокат призывает людей думать, куда они хотят устроиться на работу и несет ли это им какие-то угрозы.
Если работа связана с возможной опасностью для здоровья клиента, а взаимоотношения и с работодателем, и с клиентом не зафиксированы документально, есть большой риск и денег не заработать, и на два года сесть.
Евгений Мякиньков,
адвокат:
Например, сотрудники веревочных парков, как правило, не имеют специальных знаний — они не учились скалолазанию профессионально. Работают молодые ребята, которым по 19−20 лет. Кто-то по договору, кто-то нет. Они не понимают, что вся ответственность при несчастном случае ложится на них.
В Манжероке в таком парке ребенок упал с 6-метровой высоты, были переломы позвонков. Возбудили уголовное дело. Кончилось тем, что стороны примирились.
В этом случае виноваты оба. Работодатель, потому что принял на работу непрофессионала. А работник — потому что приступил к выполнению обязанностей без специальных знаний и нанес своими действиями вред здоровью человека.
Да и и сам факт: работает человек — бах! — и «уголовка». Предел мечтаний любого работника.
Софья Житина