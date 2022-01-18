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Работать на благо барнаульцев: депутат намерен добиваться решения проблем общественного транспорта вместе с барнаульскими властями

По мнению директора Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», депутата фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергея Писарева, вопросы обеспечения населения качественными услугами общественного транспорта в Барнауле сегодня волнуют многих.

Остановка.
Остановка.
Анна Зайкова.

«Та часть Индустриального района, которая находится на территории моего избирательного округа, достаточно динамично развивается, строятся новые дома, приезжают новые жильцы. И, на мой взгляд, общественный транспорт не всегда успевает подстроиться. Многих моих избирателей сегодня волнует доступность транспорта. Горожане сетуют: „стояли на остановках за 23 рубля, стоим и за 28!“. Расписание движения по маршрутам не соблюдается. Зимой люди мерзнут, простывают, опаздывают на работу и в школу. Ситуация требует решения», — заявил депутат.

Чтобы помочь обратившимся в решении вопроса, парламентарий подготовил депутатские запросы и готов провести встречи и совещания с перевозчиками и представителями городской власти. Также Сергей Писарев выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация с транспортом в городе изменится благодаря совместным усилиям городской власти и партии «Единая Россия».

«Убежден, что решение главы города стать секретарем местного отделения „Единой России“ правильное. Это упрощает взаимодействие партии с муниципальной властью в вопросе решения важных проблем, в том числе оперативнее реагировать на просьбы барнаульцев и работать на благо города», — резюмировал он.

Напомним, сегодня, 18 января, в Барнауле состоится отчетно-выборная конференция Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия». Главным вопросом повестки станет избрание секретаря городской парторганизации. В списке претендентов — глава города Барнаула Вячеслав Франк.

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