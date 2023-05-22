Работайте над отношениями. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя бережного отношения к любым традиционным ценностям. Не меняйте ничего резко. Любые новоявленные цели не спешите реализовывать. Не конфликтуйте с учителями», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, занимайтесь обустройством дома. Не напирайте на близких. Сохраняйте, защищайте, помогайте по дому. Стройте свою крепость.

Тельцы, у вас есть прекрасная возможность привести в порядок свою внешность, лицо, зрение, имя, репутацию. Идите на обучение, развивайте речь, голос.

Близнецы, улучшайте качество ваших отношений. Займитесь здоровьем, красотой ваших стоп. Подберите удобную обувь, сделайте маникюр, упражнения.

Раки, не занимайтесь самоуничижением, не впадайте в позицию жертвы. Если будете на кого-то нападать, потом замучаете себя упреками. Найдите согласие с самим собою.

Львы могут отдаться чувствам, расслабиться и забыть про обязанности. Как ни странно - вам это даже на пользу. Расслабляться вы не умеете. Поэтому не упускайте шанс впустить в свою жизнь больше легкости.

Девы озадачатся выгодами и результатами. Намерения неплохие. Сил у вас прибавилось. Все будет зависеть от того, насколько способны поддерживать дисциплину, режим работы.

Весы могут быть удачливы и супер эффективны в расследованиях, экспертизах, трансформациях. Вам можно поручить распутать любую путаницу.

Скорпионы, не бодайтесь с авторитетами, учителями. Не инициируйте судебные разборки. Любые конфликты выйдут вам боком. Старайтесь мирно договариваться.

Стрельцы, берегите отношения с детьми, учениками. Инвестиции не принесут желаемых результатов. Отложите вопросы планирования. Следите за своим поведением.

Козероги, не тратьтесь пока на жилье. Не начинайте строительство. Инвестируйте в свое развитие, внешность, речь, гардероб, питание , отношения в семье и с родителями.

Водолеи, денежные вопросы не обсуждайте с ближайшим окружением. Особенно с братьями, сестрами. Занимайтесь собой и своим домом. Активные действия в работе притормозите.

Рыбы, держите рот на замке. Питайтесь правильно. Не переедайте. Денежными и рабочими вопросами не заморачивайтесь. Все прояснится позже. Больше двигайтесь, гуляйте.