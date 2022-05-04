Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал на своей странице во « ВКонтакте » про военнослужащего, получившего ранение во время спецоперации на Украине.

Осипов отметил, что наведался в госпиталь, где проведал военнослужащего.

«Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии», — написал губернатор.

Глава Забайкалья подчеркнул, что солдат сейчас набирается сил: «Похудел сильно, но, главное, живой».

«Без преувеличения, наши бойцы — пример для многих, образец мужества», — добавил Осипов.

Губернатор также заверил, что каждый такой боец «всегда может рассчитывать» на его помощь.

Ранее сообщили про алтайского солдата, который с командиром уничтожил три вертолета и пять «Байрактаров».