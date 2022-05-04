4 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Раненый на Украине сибиряк 12 дней полз с двумя гранатами в руках — губернатор Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал на своей странице во «ВКонтакте» про военнослужащего, получившего ранение во время спецоперации на Украине.

Александр Осипов, губернатор Забайкалья.
Александр Осипов, губернатор Забайкалья.
vk.com/osipov__officially

Осипов отметил, что наведался в госпиталь, где проведал военнослужащего.

«Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии», — написал губернатор.

Глава Забайкалья подчеркнул, что солдат сейчас набирается сил: «Похудел сильно, но, главное, живой».

«Без преувеличения, наши бойцы — пример для многих, образец мужества», — добавил Осипов.

Губернатор также заверил, что каждый такой боец «всегда может рассчитывать» на его помощь.

Ранее сообщили про алтайского солдата, который с командиром уничтожил три вертолета и пять «Байрактаров».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость