3 октября
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Жизнь

Раскололся дуб, который посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права

В Орле, на бульваре Победы, часть 162-летнего дуба откололась. Его посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Барнаульские улицы. Дуб. Листья.
Барнаульские улицы. Дуб. Листья.
Анна Зайкова

Последние 20 лет ствол дерева поддерживала пробка из бетона. Однако два года назад ее убрали, а в отверстие залили монтажную пену. Именно в этом месте дуб и развалился.

Местные общественники были против пены и предлагали заделать раскол природным материалом.

Отмечается, что повреждено 40% дерева, уцелевшая часть достаточна крепка.

Сейчас рассматривают несколько вариантов судьбы дуба. Либо его снести, либо провести технические мероприятия.

На 3 октября запланировали опиловку и после нее решится дальнейший путь дерева.

Ранее сообщалось, что в лесу на Алтае нашли ловушки в корнях деревьев.

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