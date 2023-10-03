Раскололся дуб, который посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права

Последние 20 лет ствол дерева поддерживала пробка из бетона. Однако два года назад ее убрали, а в отверстие залили монтажную пену. Именно в этом месте дуб и развалился.
Местные общественники были против пены и предлагали заделать раскол природным материалом.
Отмечается, что повреждено 40% дерева, уцелевшая часть достаточна крепка.
Сейчас рассматривают несколько вариантов судьбы дуба. Либо его снести, либо провести технические мероприятия.
На 3 октября запланировали опиловку и после нее решится дальнейший путь дерева.
Ранее сообщалось, что в лесу на Алтае нашли ловушки в корнях деревьев.