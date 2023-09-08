Накануне в Барнауле специалисты «Благоустройство и озеленение» начали высаживать молодые деревья. Уже 17 молодых саженцев растут на проспекте Комсомольском и ул. Шумакова, сообщается на официальном сайте города.
В Барнауле планируют высадить более 450 молодых деревьев.
Администрация города Барнаула
Отмечается, что все деревья выращены в специальных питомниках. Чтобы саженцам быстрее адоптироваться их привозят на место с комом земли.
Всего планируют высадить более 450 деревьев: березу, ясень, яблоню, рябину, иву и много других, а также хвойные.
Новые саженцы появятся на 47 участках.
Ранее в Барнауле принялись сажать новые деревья.