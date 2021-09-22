Полиция оказалась бессильна в деле о вырубке зеленого сквера в Барнауле

В Барнауле приостановили расследование дела о незаконной рубке яблонь в сквере у Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской на пр. Строителей. Правоохранители просто не смогли установить личности преступников, пишет « Банкфакс ».

Дело в УМВД России по Барнаулу возбудили в июле. Как стало известно сейчас, расследование остановили в связи с тем, что лица, подлежащие привлечению к ответственности, не были установлены.

Это уже не первый случай, когда полицейские оказываются бессильными. Довести до конца не смогли дело о незаконных рубках у озера Варежка в поселке Южном.

Что произошло в сквере у библиотеки

Как уже сообщалось ранее, в мае якобы неизвестные лица обрезали 15 молодых деревьев в сквере на пр. Строителей. Тогда сообщалось, что администрация Железнодорожного района направила запрос в полицию, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

Позже оказалось, что заявления в полицию не поступало, но в итоге все же поступило и дело возбудили по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Потом в сквере спилили еще несколько деревьев — кленов. Эта рубка была согласована, так как клены якобы были аварийными.

Работы выполняли сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» по муниципальному заданию, подтвердили в мэрии.

Одна из жительниц Барнаула заметила, что люди были в той же рабочей форме, что и те, кто обрезал яблони.