В Барнауле усилили полив газонов и деревьев.

Растения поливают рано утром. Именно тогда влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает автомобилям.
Специалисты работают одновременно во всех районах города. Особое внимание уделяют поливу молодых зеленых насаждений.
На сегодняшний день полили более двух тыс. деревьев и более четырех тыс. кустарников. На площади Октября, пр. Ленина и в Нагорном парке работает система автополива.
Работы по посадке однолетней цветочной рассады приостановили. Причиной послужила аномальная жара в городе.
Ранее в Барнауле начали поливать деревья, кустарники и цветы.