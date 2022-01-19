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Жизнь

Раздавили яблоки и груши. На Алтае ликвидировали 4 тонны санкционки

В Алтайском крае в 2021 году уничтожили почти 4 тонны санкционной продукции, в основном это яблоки, груши и конфеты, сообщает Сибирское таможенное управление.

Уничтожение яблок в Барнауле.
Уничтожение яблок в Барнауле.
Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Алтайские таможенники в течение 2021 года выявили более 3,8 тонны товаров, входящих в список продовольственного эмбарго.

«Большую часть запрещенной к ввозу продукции, весом почти 3 тонны, обнаружили на внутреннем рынке Алтайского края», — рассказали в ведомстве.

Еще почти тонну санкционных товаров таможенники выявили при проведении контроля в пунктах пропуска и на участках возле государственной границе.

В числе нелегально ввезенных товаров — груши, яблоки, сыры, конфеты производства стран Евросоюза, Украины. Также задержали партию вяленой клюквы и миндаля из США весом более 850 кг.

В ведомстве подчеркнули, что импортные товары из санкционного списка ввозятся в Россию в обход контролирующих органов, без соответствующих документов, подтверждающих безопасность.

«Уничтожена вся запрещенная к ввозу продукция, выявленная в ходе совместных проверочных мероприятий таможни, Пограничного управления ФСБ России и Управления Россельхознадзора», — сообщил начальник Алтайской таможни Сергей Беседин.

Большая часть уничтоженных товаров не имела товаросопроводительных документов и маркировки, а маркировочные знаки на ящиках и поддонах были намеренно удалены.

Ранее сообщили, что Россельхознадзор в стране за пять лет выявил и уничтожил более 36 тыс. тонн санкционной продукции.

С 2014 года установлен запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц.

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