Стало известно, сколько миллионов килограммов «санкционной еды» за пять лет уничтожили в России

Только за семь месяцев 2020 года выявили и уничтожили 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции.
«Из них 1,87 тыс. тонн растительной и 23,7 тонны животноводческой», — уточнили в Россельхознадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что растениеводческую санкционку чаще всего завозили под видом товаров прикрытия — кофе, пиломатериалы, оборудование.
Что касается поставок животноводческой продукции, то здесь выявили сразу несколько незаконных схем.
«Кроме поставки под видом товаров прикрытия, санкционку пытались ввозить в Россию как ложный транзит, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения», — отметили в ведомстве.
Кроме того, иногда продукцию сопровождали фальсифицированными ветеринарными сертификатами.
Всего за пять лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции — 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой. Примечательно, что ранее Роспотребнадзор назвал свои цифры — за пять лет изъяли и уничтожили 985 тонн.
Напомним, в августе 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз ряда продовольственных товаров.
Ранее сообщали, что россияне ежегодно платят из своего кармана сотни миллиардов рублей из-за продовольственных контрсанкций.