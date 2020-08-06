Стало известно, сколько миллионов килограммов «санкционной еды» за пять лет уничтожили в России

Россельхознадзор за пять лет выявил и уничтожил более 36 тыс. тонн санкционной продукции, пишет « Российская газета ».

предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Только за семь месяцев 2020 года выявили и уничтожили 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции.

«Из них 1,87 тыс. тонн растительной и 23,7 тонны животноводческой», — уточнили в Россельхознадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что растениеводческую санкционку чаще всего завозили под видом товаров прикрытия — кофе, пиломатериалы, оборудование.

Что касается поставок животноводческой продукции, то здесь выявили сразу несколько незаконных схем.

«Кроме поставки под видом товаров прикрытия, санкционку пытались ввозить в Россию как ложный транзит, реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения», — отметили в ведомстве.

Кроме того, иногда продукцию сопровождали фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

Всего за пять лет Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции — 34,94 тыс. тонн растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой. Примечательно, что ранее Роспотребнадзор назвал свои цифры — за пять лет изъяли и уничтожили 985 тонн.

Напомним, в августе 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз ряда продовольственных товаров.

Ранее сообщали, что россияне ежегодно платят из своего кармана сотни миллиардов рублей из-за продовольственных контрсанкций.