25 января
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Жизнь

Раздел имущества с ипотекой

Как быть с недвижимостью в ипотеке в случае развода? Принадлежит ли она тому, кто оформил на себя кредит, или является совместной собственностью супругов?

Ипотека.
Ипотека.
Freepik.

Квартира, приобретённая в ипотеку, является совместно нажитым имуществом, долг за которое распределяется между супругами пропорционально их долям. Если каждый владеет частью квартиры, то и долг по кредиту распределяется между ними поровну.

Однако один из супругов может взять погашение займа на себя. Тогда он получит право востребовать со второго супруга компенсацию в полном размере за выплаченные им средства.

На практике же встречаются и другие варианты.

Например, к нам обратился клиент В. Вопрос о расторжении брака был решён в загсе (решение обоюдное, несовершеннолетних детей нет).

Имущество, которое было нажито в период брака:

  • ТС Chevrolet Captiva (примерно 700 000 руб.),
  • загородный дом (порядка 600 000 руб.),
  • квартира в ипотеке (примерно 2 млн руб. — совместная собственность, нажитая в браке, записана на жену),
  • погашенная ипотека мужа (совместная собственность, нажитая в браке, записана на мужа, также примерно 2 млн руб.).

Раздел имущества до развода произведён не был, поэтому предстояло решать этот вопрос через суд.

Запрос клиента состоял в следующем:

  • оставить себе машину и квартиру, за которую ипотека уже выплачена,
  • не выплачивать жене компенсацию 50% по своей ипотеке.

В суде достигли с женой мирового соглашения: ему — машину, ей — дачу.

Оставался нерешённым вопрос с квартирой. Купленная в ипотеку недвижимость была в собственности жены, и наш клиент считал несправедливым выплачивать взносы за то, что ему не принадлежит. Путём долгих переговоров с банком нам удалось добиться решения, которое устроило все стороны.

Клиент остался доволен!

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