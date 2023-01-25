Раздел имущества с ипотекой

Как быть с недвижимостью в ипотеке в случае развода? Принадлежит ли она тому, кто оформил на себя кредит, или является совместной собственностью супругов?

Квартира, приобретённая в ипотеку, является совместно нажитым имуществом, долг за которое распределяется между супругами пропорционально их долям. Если каждый владеет частью квартиры, то и долг по кредиту распределяется между ними поровну.

Однако один из супругов может взять погашение займа на себя. Тогда он получит право востребовать со второго супруга компенсацию в полном размере за выплаченные им средства.

На практике же встречаются и другие варианты.

Например, к нам обратился клиент В. Вопрос о расторжении брака был решён в загсе (решение обоюдное, несовершеннолетних детей нет).

Имущество, которое было нажито в период брака: ТС Chevrolet Captiva ( примерно 700 000 руб.),

примерно 700 000 руб.), загородный дом ( порядка 600 000 руб.),

порядка 600 000 руб.), квартира в ипотеке ( примерно 2 млн руб. — совместная собственность , нажитая в браке , записана на жену),

примерно 2 млн руб. — совместная собственность нажитая в браке записана на жену), погашенная ипотека мужа ( совместная собственность , нажитая в браке , записана на мужа , также примерно 2 млн руб.).

Раздел имущества до развода произведён не был, поэтому предстояло решать этот вопрос через суд.

Запрос клиента состоял в следующем: оставить себе машину и квартиру , за которую ипотека уже выплачена,

за которую ипотека уже выплачена, не выплачивать жене компенсацию 50% по своей ипотеке.

В суде достигли с женой мирового соглашения: ему — машину, ей — дачу.

Оставался нерешённым вопрос с квартирой. Купленная в ипотеку недвижимость была в собственности жены, и наш клиент считал несправедливым выплачивать взносы за то, что ему не принадлежит. Путём долгих переговоров с банком нам удалось добиться решения, которое устроило все стороны.

Клиент остался доволен!

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