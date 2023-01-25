Раздел имущества с ипотекой

Квартира, приобретённая в ипотеку, является совместно нажитым имуществом, долг за которое распределяется между супругами пропорционально их долям. Если каждый владеет частью квартиры, то и долг по кредиту распределяется между ними поровну.
Однако один из супругов может взять погашение займа на себя. Тогда он получит право востребовать со второго супруга компенсацию в полном размере за выплаченные им средства.
На практике же встречаются и другие варианты.
Например, к нам обратился клиент В. Вопрос о расторжении брака был решён в загсе (решение обоюдное, несовершеннолетних детей нет).
Имущество, которое было нажито в период брака:
- ТС Chevrolet Captiva (примерно 700 000 руб.),
- загородный дом (порядка 600 000 руб.),
- квартира в ипотеке (примерно 2 млн руб. — совместная собственность, нажитая в браке, записана на жену),
- погашенная ипотека мужа (совместная собственность, нажитая в браке, записана на мужа, также примерно 2 млн руб.).
Раздел имущества до развода произведён не был, поэтому предстояло решать этот вопрос через суд.
Запрос клиента состоял в следующем:
- оставить себе машину и квартиру, за которую ипотека уже выплачена,
- не выплачивать жене компенсацию 50% по своей ипотеке.
В суде достигли с женой мирового соглашения: ему — машину, ей — дачу.
Оставался нерешённым вопрос с квартирой. Купленная в ипотеку недвижимость была в собственности жены, и наш клиент считал несправедливым выплачивать взносы за то, что ему не принадлежит. Путём долгих переговоров с банком нам удалось добиться решения, которое устроило все стороны.
Клиент остался доволен!
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