Разделась и обмазалась грязью ради внимания чиновников жительница Сибири

Девушки из Красноярска устроили акцию, чтобы обратить внимание администрации города на загрязнение воздуха, сообщает издание «Подъем.»

Прохожие во время съемки реагировали неоднозначно, рассказывает Надежда Уточкина, автор идеи и фотограф.

Замысел появился, когда из окна перестало быть что-то видно.

По словам Уточкиной, каждый раз, выходя на улицу, она чувствовала запах гари. А на чистой машине уже через пару часов наседал слой пыли.

Для красноярцев это особенно больная тема. С помощью видео люди надеются, что обратят внимание чиновников на проблему, и будут приняты меры.

«У меня болит душа за наш город, я люблю его и не собираюсь переезжать», — говорит Надежда.

Между тем жители села в Алтайском крае протестуют против чужого мусора на их полигонах.