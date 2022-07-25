Разгрузите голову. Какое будущее ждет всех с 25 по 31 июля

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 25 по 31 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Неделя ускорения и накала. На самом деле торопиться не стоит. В среду и четверг разгрузите себя по максимуму. На выходных берегите настроение, не занимайтесь экстремальными видами спорта.

АП 1. Берегите голову Отложите принятие важных решений. На выходных побудьте в тишине, в спокойной обстановке. Возможно, вам придется потратиться на детей. Эмоционально или денежно.

АП 2. Вернитесь к забытым идеям Особенно тем, что касаются заработка. Беритесь за дело. А новые идеи пока просто запишите. Обдумайте, не спешите реализовывать .

АП 3. Будьте осторожны… за рулем и в общении, особенно со старшими. Ближайшее окружение может потребовать вашего внимания. Не пытайтесь всем угодить. На выходных вам лучше побыть в уединении.

АП 4. Не ввязывайтесь в противостояние… с партнером. Ваша задача на неделе окружить себя тишиной, заботой, уютом, водой. Позаботьтесь о своем самочувствии и настроении.

АП 5. Не настаивайте… на том, что деньги должны быть потрачены именно на вас. Продолжайте выполнять обязанности на работе и особенно дома.

АП 6. Наладьте коммуникацию Ваш партнер вернет вас к нерешенным вопросам в отношениях. Но при этом не пытайтесь выяснить отношения с родственниками партнера.

АП 7. Уединитесь Отдохните от общения. Все равно договориться с кем-либо о чем-либо будет сложно. Всплывут старые обиды… Философски смотрите на жизнь.

АП 8. Берегите… желудочно-кишечный тракт. Занимайтесь учебой. Не затевайте соревнования, споры, борьбу. Дети покажут вам, чем стоит заняться.

АП 9. Вас ожидает долгий период… сомнений и саботажей. Расслабьтесь. И смиритесь с тем, что придется уделить время и внимание детям и родственникам.

АП 10. Вернитесь к незавершенным делам… по здоровью и имиджу. Не затевайте новых проектов, особенно связанных с образованием, детьми, юриспруденцией, банками.

АП 11. Уединитесь на природе Не отвечайте на провокации. Оставьте в покое братьев и сестер, ближайшее окружение. Партнера тоже оставьте в покое.

АП 12. Берегите семью и кошелек Рот держите на замке. Слово не воробей… Следите за питанием. Займитесь здоровьем, его профилактикой.