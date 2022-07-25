Разгрузите голову. Какое будущее ждет всех с 25 по 31 июля

Неделя ускорения и накала. На самом деле торопиться не стоит. В среду и четверг разгрузите себя по максимуму. На выходных берегите настроение, не занимайтесь экстремальными видами спорта.
Берегите голову
Отложите принятие важных решений. На выходных побудьте в тишине, в спокойной обстановке. Возможно, вам придется потратиться на детей. Эмоционально или денежно.
Вернитесь к забытым идеям
Особенно тем, что касаются заработка. Беритесь за дело. А новые идеи пока просто запишите. Обдумайте, не спешите реализовывать .
Будьте осторожны…
за рулем и в общении, особенно со старшими. Ближайшее окружение может потребовать вашего внимания. Не пытайтесь всем угодить. На выходных вам лучше побыть в уединении.
Не ввязывайтесь в противостояние…
с партнером. Ваша задача на неделе окружить себя тишиной, заботой, уютом, водой. Позаботьтесь о своем самочувствии и настроении.
Не настаивайте…
на том, что деньги должны быть потрачены именно на вас. Продолжайте выполнять обязанности на работе и особенно дома.
Наладьте коммуникацию
Ваш партнер вернет вас к нерешенным вопросам в отношениях. Но при этом не пытайтесь выяснить отношения с родственниками партнера.
Уединитесь
Отдохните от общения. Все равно договориться с кем-либо о чем-либо будет сложно. Всплывут старые обиды… Философски смотрите на жизнь.
Берегите…
желудочно-кишечный тракт. Занимайтесь учебой. Не затевайте соревнования, споры, борьбу. Дети покажут вам, чем стоит заняться.
Вас ожидает долгий период…
сомнений и саботажей. Расслабьтесь. И смиритесь с тем, что придется уделить время и внимание детям и родственникам.
Вернитесь к незавершенным делам…
по здоровью и имиджу. Не затевайте новых проектов, особенно связанных с образованием, детьми, юриспруденцией, банками.
Уединитесь на природе
Не отвечайте на провокации. Оставьте в покое братьев и сестер, ближайшее окружение. Партнера тоже оставьте в покое.
Берегите семью и кошелек
Рот держите на замке. Слово не воробей… Следите за питанием. Займитесь здоровьем, его профилактикой.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.