26 июля
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Жизнь

Разгрузите голову. Какое будущее ждет всех с 25 по 31 июля

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 25 по 31 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога.

ОАП 2.
ОАП 2.
altapress.ru.

Неделя ускорения и накала. На самом деле торопиться не стоит. В среду и четверг разгрузите себя по максимуму. На выходных берегите настроение, не занимайтесь экстремальными видами спорта.

АП 1.
АП 1.

Берегите голову

Отложите принятие важных решений. На выходных побудьте в тишине, в спокойной обстановке. Возможно, вам придется потратиться на детей. Эмоционально или денежно.

АП 2.
АП 2.

Вернитесь к забытым идеям

Особенно тем, что касаются заработка. Беритесь за дело. А новые идеи пока просто запишите. Обдумайте, не спешите реализовывать .

АП 3.
АП 3.

Будьте осторожны…

за рулем и в общении, особенно со старшими. Ближайшее окружение может потребовать вашего внимания. Не пытайтесь всем угодить. На выходных вам лучше побыть в уединении.

АП 4.
АП 4.

Не ввязывайтесь в противостояние…

с партнером. Ваша задача на неделе окружить себя тишиной, заботой, уютом, водой. Позаботьтесь о своем самочувствии и настроении.

АП 5.
АП 5.

Не настаивайте…

на том, что деньги должны быть потрачены именно на вас. Продолжайте выполнять обязанности на работе и особенно дома.

АП 6.
АП 6.

Наладьте коммуникацию

Ваш партнер вернет вас к нерешенным вопросам в отношениях. Но при этом не пытайтесь выяснить отношения с родственниками партнера.

АП 7.
АП 7.

Уединитесь

Отдохните от общения. Все равно договориться с кем-либо о чем-либо будет сложно. Всплывут старые обиды… Философски смотрите на жизнь.

АП 8.
АП 8.

Берегите…

желудочно-кишечный тракт. Занимайтесь учебой. Не затевайте соревнования, споры, борьбу. Дети покажут вам, чем стоит заняться.

АП 9.
АП 9.

Вас ожидает долгий период…

сомнений и саботажей. Расслабьтесь. И смиритесь с тем, что придется уделить время и внимание детям и родственникам.

АП 10.
АП 10.

Вернитесь к незавершенным делам…

по здоровью и имиджу. Не затевайте новых проектов, особенно связанных с образованием, детьми, юриспруденцией, банками.

АП 11.
АП 11.

Уединитесь на природе

Не отвечайте на провокации. Оставьте в покое братьев и сестер, ближайшее окружение. Партнера тоже оставьте в покое.

АП 12.
АП 12.

Берегите семью и кошелек

Рот держите на замке. Слово не воробей… Следите за питанием. Займитесь здоровьем, его профилактикой.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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