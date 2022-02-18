«Разве это справедливо?»: почему эсеры предлагают запретить микрофинансовые организации, и что это даст гражданам

Партия « Справедливая Россия — За правду » внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности микрофинансовых организаций (МФО), тех самых, что под грабительские проценты выдают людям займы, как говорится, до зарплаты. Документ уже прошел все стадии согласования. Ожидается, что его рассмотрение может начаться в первом чтении. Эсеры уверенны: момент, когда надо закрыть эту «лавочку» настал. Ужасающих примеров, когда люди оказываются загнаны в угол после обращения в МФО, предостаточно.

Что происходит в стране

Несколько лет назад тихий город Шахты в Ростовской области всколыхнула страшная история. 67-летняя воспитательница детского сада покончила с собой из-за угроз коллекторов из микрофинансированной организации.

Как часто бывает, занимала женщина деньги не от хорошей жизни: соседи рассказывали, что ей не хватало даже на еду. Когда долг из 5 тысяч начал галопирующими темпами увеличиваться, покрыть его у воспитательницы не было возможности.

Но коллекторам же все равно — они стали ее преследовать, оскорблять, звонили даже в детский сад, угрожая взорвать его вместе с детьми.

Коллеги женщины собрали ей нужную сумму, но, как оказалось, долг был у нее не единственный. Доверчивая воспитательница стала жертвой порочной системы, когда человек уже не в состоянии выбраться из кабалы.

Обращаться за помощью ей было стыдно. Женщина ушли из жизни в июне 2020 года.

Евгения Боровикова, депутат АКЗС фракции «Справедливая Россия — За правду», рассказывает: примеров, когда долги граждан перед микро финансовыми организациями за короткий срок увеличиваются в сотни раз, предостаточно.

В итоге люди лишаются спокойной жизни, всех средств к существованию, часто и единственного жилья.

В Пермском крае так и произошло — пенсионерка взяла займ в 150 тыс. рублей на похороны единственного сына. Кредит как могла гасила, но проценты росли, долг увеличился до 730 тыс. рублей.

Коллекторы пошли ва-банк и отобрали у нее квартиру — увы, такой пункт мелким шрифтом был прописан в договоре.

А что в Алтайском крае

Дмитрий Ворсин, депутат Барнаульской городской Думы, рассказывает: в краевой столице есть целый «бульвар» микрофинансового раздолья. Начинается он от автовокзала и заканчивается на подходе к проспекту Строителей. На всем этом пути микрофинансовых киосков не счесть.

Их работники неплохие психологи, объясняет депутат, видят людей насквозь, знают, чем можно заинтересовать. Часто клиентами таких фирмочек становятся мало сведущие в финансовой грамотности жители сел, приезжающие в Барнаул по делам. Домой они возвращаются уже с «грузом» нереальных долгов.

По словам Евгении Боровиковой, количество обращений к ней от жертв МФО только растет.

«За примером далеко ходить не надо. Ко мне обращалась женщина, которая лишилась двухкомнатной квартиры. Что-то она успела погасить — у нее было еще несколько кредитов в банках. Сейчас мы пытаемся вывести ее на банкротство как физлицо. Но психологическое давление от коллекторов никуда не делось — его приходится выносить ежедневно. Пока женщина держится. Мы со своей стороны ее всячески поддерживаем», — рассказала Евгения Боровикова.

Официальная статистика вторит ее словам. Только за шесть месяцев 2021 года задолженность россиян перед МФО выросла почти на 70 млрд рублей, и на 1 октября составила 241 млрд рублей. К слову, это почти два годовых бюджета всего Алтайского края.

Законодательство разрешает микрофинансовым организациям устанавливать максимально возможный размер кредита в 1% в день, в год не сложно подсчитать — это уже 365%. И на таких условиях займы выдаются самым бедным слоям населения. Разве это справедливо, возмущаются депутаты.

Что предлагает «Справедливая Россия — За Правду»

Чтобы в корне изменить сложившуюся ситуация, партия «Справедливая Россия — За правду» еще в 2020 году внесла в Госдуму законопроект о запрете деятельности микрофинансовых организаций.

Документ прошел все стадии согласования. Александр Молотов, руководитель фракции «СР» в АКЗС, отмечает: процесс этот был нелегким.

Дело в том, что в высоких кругах у МФО имеется собственное лобби, которому предложенный законопроект совсем не по душе. Тем не менее, эсеры рассчитывают, что рассмотрение документа в первом чтении все же начнется.

Суть его такова — запретить деятельность микрофинансовых организаций в том виде, что она есть сейчас — киоск, стул, стол, сейф и никакой ответственности. При этом в СР отмечают, что если у организаций есть другие официальные виды деятельности, они вполне могут их продолжать.

О полном списании уже имеющихся долгов при запрете МФО, речь, конечно, не идет — возвращать их придется. В партии настаивают: законопроект, в первую очередь, направлен на защиту интересов малоимущих слоев граждан, которые только попадают на «микрофинасовый» крючок.

Что предлагается взамен

Однако то, что незначительные займы, как говорится, до зарплаты людям иногда нужны, депутаты прекрасно понимают. Но при этом настаивают — выдача их должна осуществляться в рамках действующей в России банковской системы.

«Как ни крути, государство смогло за последние годы навести в этом секторе порядок», — утверждает Александр Молотов.

Контроль за соблюдением закона в данном случае ложится на главный регулятор — Центробанк России. По мнению депутата, от запрета ныне действующих МФО гражданам точно хуже не будет.

Фотографии предоставлены пресс-службой регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае