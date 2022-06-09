9 июня
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Жизнь

Ребята из Новоалтайска побывали на объектах водоподготовки в рамках акции «Безопасное лето с Росводоканалом»

В день защиты детей воспитанники комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска посетили очистные сооружения речной воды «Росводоканал Барнаул». Сотрудники предприятия жизнеобеспечения провели для ребят познавательную экскурсию и подготовили подарки.

Воспитанники комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска.
Воспитанники комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска.
Фото: пресс-служба «Росводоканал Барнаул»

Инженер-технолог цеха по эксплуатации сооружений по водоподготовке и водопроводных насосных станций барнаульского водоканала Александр Вышегородский рассказал подросткам, какой путь проходит вода от реки до кранов в квартире потребителей, а ведущий инженер ГОЧС Сергей Ильюшин сообщил порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также показал участникам экскурсии бомбоубежище, расположенные на территории предприятия.

«К основным задачам гражданской обороны относится обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в результате ЧС. Наиболее наглядный пример, укрытие в защитном сооружении. Здесь мы увидим работу специальной фильтровентиляционной установки и приведем её в действие в ручном режиме», — рассказал ребятам Сергей Ильюшин.

Также в преддверии летних каникул подросткам напомнили о правилах поведения на воде.

«Помните, купаться можно только в специально оборудованных местах, запрещено подплывать к судам, нырять на неизвестной территории, а также заплывать за буйки», — обратился к ребятам инженер ГОЧС.

Также участникам экскурсии напомнили номера телефонов экстренных служб.

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