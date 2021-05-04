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Жизнь

Редкие утки, встречающиеся на Алтае, в поисках лучшей жизни впервые за 100 лет залетели в Томскую область

Томские экологи впервые за столетие зафиксировали появление в регионе краснокнижного белоглазого нырка, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Белоглазый нырок.
Белоглазый нырок.
o-prirode.ru.

Двух самцов белоглазого нырка — глобально редкий вид уток, включенный в Красную книгу России — удалось сфотографировать вблизи Томска, на памятнике природы «Коларовские водно-болотные угодья имени С.С.Москвитина».

«До этого залетных нырков встречали в границах региона только в самом начале 20 века — под Томском и в низовьях Кети», — рассказали в экологическом центре «Стриж».

По данным экологов, в последние годы эту птицу замечали в Республике Алтай, Алтайском крае и Новосибирской области.

Эксперты предположили, что белоглазый нырок начал перемещаться в поисках более благоприятных участков по двум причинам — начался рост численности или ухудшились условия обитания.

В первой половине 20 века эти редкие утки были обычными обитателями лесостепей Западной Сибири. Однако из-за массовой охоты и уничтожения среды обитания к концу 20 века они практически исчезли из Сибири.

В настоящее время белоглазый нырок гнездится в центральной Европе, а также в степной, полупустынной и пустынной зонах от Средиземноморья до Китая.

Специалисты «Стрижа» опасаются, что белоглазые нырки могут стать жертвой охотников — в полете они похожи на хохлатую чернеть (обычный охотничий вид).

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