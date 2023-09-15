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Жизнь

Регата, октябрь без дождей и дефицит бензина. Что произошло в Алтайском крае 15 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 15 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • На барнаульском Гребном канале начались международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ — крупнейшие в России за последние несколько лет. В Алтайской регате участвуют Олимпийские призеры и чемпионы мира.
  • В Барнауле готовятся изменить схему движения на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского тракта — в связи со строительством трехуровневой развязки дорогу придется сдвинуть.
  • Алтайскому краю спрогнозировали теплый сентябрь, октябрь без осадков и до -30 градусов в ноябре.
  • В Барнауле на улице Попова загорелась крыша здания барнаульской компании «Котломаш».
  • Жители Рубцовска столкнулись с дефицитом бензина: на городских заправках большие очереди, быстро закончился АИ-95.
  • Терапевт перинатального центра «Дар» Василисса Фартышева рассказала, с какими проблемами беременным нужно срочно бежать к врачу.
  • В Молодежном театре Алтая поставили спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне». Получилась стильная комедия в атмосфере 1970-х, с легкой эротикой и непростым финалом.

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