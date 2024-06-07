Группа ученых проанализировала снимки с нескольких спутников и пришли к выводу — в недрах Земли течет река из расплавленного железа.

Об этом красноречиво свидетельствуют аномалии в поведении магнитного поля планеты.

Исследователей особенно заинтересовал тот факт, что в Северном полушарии существуют участки с необъяснимо сильным магнитным полем.

И причиной этой аномалии может быть протекающая под поверхностью Земли река из расплавленного железа. Металлическая река располагается под Сибирью и Аляской на глубине примерно 3 тыс км, а ее ширина достигает 420 км.

Движется этот поток достаточно медленно — со скоростью примерно 40 км в год. А около 10 лет назад эта скорость была меньше.

Возможно, это открытие поможет ученому сообществу по-новому взглянуть на магнитное поле планеты. Не исключено, что наша планета сейчас близка к тому моменту, когда южный и северный полюса меняются местами.

Между тем магнитное поле Земли испытывает вековые вариации — медленные изменения своей конфигурации. И геомагнитный полюс не стоит на месте, а перемещается в сторону Сибири. В 2017 году полюс уже пересек линию перемены даты в канадской Арктике (Аляска) и "направился" в сторону Сибири.

Ранее сообщалось, чем опасны для человечества "блуждающие" магнитные полюса Земли. Из-за смещения магнитных полюсов планеты Земле грозит глобальный катаклизм.

Также сообщалось, что исследователи прогнозируют переворот земной оси. Если сила магнитного поля планеты упадет еще на 90%, то не исключен переворот оси Земли.

«Переполюсовка» и навигация

Движение полюсов имеет принципиальное значение для своевременной корректировки средств навигации. В первую очередь, речь о безопасности движения самолетов и кораблей — гражданских и военных. Возможны сбои в работе GPS.

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