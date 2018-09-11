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Рэпер Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов

В инстаграмме поссорились команда дагестанских спортсменов и рэпер Тимати. Колкости и оскорбления в сети она написали из-за того, что накануне из-за угроз местных жителей отменился концерт певца Егора Крида в Махачкале, пишет Lenta.ru.

Тимати.
Тимати.
пресс-служба ТНТ.

«Никто мне в моей стране не будет указывать, где давать концерты, а где их не давать. Также для всех недалеких, узколобых: разжигание межнациональных конфликтов на почве „религиозных соображений“ — достаточно зыбкая почва в 2018, она также преследуется законом», — написал Тимати.

Певец призвал критикующих его спортсменов быть последовательными в своей религиозности: не драться за деньги, не публиковать фото с ринга в трусах, не ругаться матом и не добивать лежачих.

Пост в том числе адресован российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову, которому не понравилось творчество Егора Крида. Боец обратился к дагестанцам: «Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят».

Со спортсменом согласился другой боец MMA Забит Магомедшарипов, заявивший, что творчество Крида и Тимати «несет в себе цензуру, мат и разврат», и ему не место «на его родине».

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