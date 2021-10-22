22 октября 6°C
﻿
Жизнь

Без майонеза и минералки. Рецепты маринада для идеального шашлыка от барнаульского специалиста

Провожаем хорошую погоду с мангалом. Altapress.ru узнал три рецепта маринада для шашлыка из разных видов мяса от Анны Хрусталевой, технолога гриль-бара «ШашлыкоFF».

Шашлыки. "Москва слезам не верит". Вера Алентова.
Шашлыки. "Москва слезам не верит". Вера Алентова.
"Москва слезам не верит".

Маринад для свинины

На кило свинины вам потребуется 200 граммов готового маринада.

Готовить его нужно на основе соевого соуса — его нужно 100 мл. Также понадобится 100 граммов дижонской горчицы и ароматный кориандр. Тщательно перемешиваем, добавляем в мясо и маринуем 40−50 минут в холодном месте. Соевый соус отлично размягчает мясные волокна.

Маринад для нежной телятины

Этот маринад готовится на основе оливкового масла и свежего розмарина.

На кило телятины вам потребуется 100−150 мл оливкового масла, несколько щепоток соли и веточка розмарина. Маринуйте мясо около часа.

Шашлык, мангал.
Шашлык, мангал.
CC0

Маринад для баранины

Здесь нужно запастись восточными специями.

Возьмите 70 граммов мелконарезанного репчатого лука, две столовые ложки домашней горчицы, немного чеснока, столовая ложка яблочного уксуса, немного соевого соуса. Приправьте все тимьяном, кинзой и зирой. Мариновать мясо нужно около 1,5 часов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость