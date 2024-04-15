Резонансные уголовные дела, азиатский «шенген» и плохо перезимовавший асфальт. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Жители Алтая смогут оформить азиатский и арабский «шенген»
Новое предложение ввести безвизовое пространство в Юго-Восточной Азии озвучили власти Таиланда. Сотрудничество обсуждают с Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом.
Свою «шенгенскую» зону собрались образовать Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн. В этом случае сроки уже наметили: проект планируют запустить в 2024 году.
Однако россиянам что первый, что второй «шенген» будет не нужен. Почему — читайте здесь.
Почему алтайские дороги плохо перезимовали и растаяли со снегом
Алтайские дороги особенно плохо пережили эту зиму. Более того, в середине апреля дорожников на улицах практически не видно – сезон ремонтов явно запаздывает.
Министр транспорта Антон Воронов назвал причиной аномальную погоду в последние полгода.
Дорожники не выйду на улицы, пока земля не оттает окончательно. По словам Воронова, весенние работы должны были стартовать уже на неделе с 8 по 14 апреля, но у природы опять были свои планы: полили дожди, а потом и вовсе нагрянуло очередное резкое похолодание.
Также Воронов немного рассказал о возможном строительстве новой развязки.
Что еще почитать?
- 74-летняя «Железная леди» из Новосибирска рассказала, как в свои годы чувствовать себя девчонкой.
-
Щенка с бровями и великолепными задатками отдают в добрые руки в Барнауле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале