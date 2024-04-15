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Жизнь

Резонансные уголовные дела, азиатский «шенген» и плохо перезимовавший асфальт. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Мы вдруг решили напомнить вам об уголовных делах, которые активно обсуждала алтайская общественность. Почитайте о них здесь. А другие новости Алтайского края — в моей подборке.

Компьютер, блогер.
Компьютер, блогер.
unsplash.com

Жители Алтая смогут оформить азиатский и арабский «шенген»

Новое предложение ввести безвизовое пространство в Юго-Восточной Азии озвучили власти Таиланда. Сотрудничество обсуждают с Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом.

Свою «шенгенскую» зону собрались образовать Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн. В этом случае сроки уже наметили: проект планируют запустить в 2024 году.

Однако россиянам что первый, что второй «шенген» будет не нужен. Почему — читайте здесь.

Чемодан.
Чемодан.
СС0

Почему алтайские дороги плохо перезимовали и растаяли со снегом

Алтайские дороги особенно плохо пережили эту зиму. Более того, в середине апреля дорожников на улицах практически не видно – сезон ремонтов явно запаздывает.

Министр транспорта Антон Воронов назвал причиной аномальную погоду в последние полгода.

Дорожники не выйду на улицы, пока земля не оттает окончательно. По словам Воронова, весенние работы должны были стартовать уже на неделе с 8 по 14 апреля, но у природы опять были свои планы: полили дожди, а потом и вовсе нагрянуло очередное резкое похолодание.

Также Воронов немного рассказал о возможном строительстве новой развязки.

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

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