Взятки прокурорам и операции на полигоне. Листаем резонансные уголовные дела, идущие в алтайских судах

Ежедневную повестку дня все больше формируют новости из следкома, прокуратуры и зала судебных заседаний. Уголовных дел, в которых фигурируют некогда влиятельные персоны и крупные суммы взяток, много, и некоторые из них теряются на общем фоне. Altapress.ru рассказывает о нескольких резонансных делах, которые рассматривают суды в Барнауле, и которые вы, возможно, пропустили. А обратить внимание на них стоит. Среди них – дела о взятках, которые брали ветераны прокуратуры в Новосибирской области, а также операции на барнаульском мусорном полигоне.

Дело экс-прокурора области

19 января Ленинский райсуд Барнаула вынес обвинительный приговор по делу бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.

Пост этот он занимал недолго – с 2015 по 2018 годы. В отставку ушел за два года до истечения полномочий (и за несколько месяцев до того, как прокуратуру области возглавил бывший прокурор Алтайского края Яков Хорошев) - и прямо на пенсию.

Но в прокуратуре он проработал всю взрослую жизнь. Сразу после вуза - следователем, затем, ступенька за ступенькой, поднимался все выше. Много лет был зампрокурора родной ему Бурятии, а потом и прокурором Читинской области и Забайкальского края.

Владимир Фалилеев. Скан YouTube zavtv

У него множество наград, включая нагрудный знак «За безупречную службу», знак отличия «За верность закону» 1 степени, звание заслуженного юриста и даже именное оружие - по данным издания «Коммерсантъ», оружие ему вручили за «второе дело ЮКОСа».

Словом, можно представить, какой шок испытали новосибирцы, когда этого человека арестовали и обвинили во взяточничестве. Тем не менее это так.

По суду он получил 9 лет колонии строгого режима. 12 апреля жалобу на приговор рассматривал Алтайский краевой суд, но результаты пока неизвестны.

Как шло следствие

Эта история началась в 2020 году, когда новосибирские следователи задержали бизнесмена Олега Ярового (бывшего гендиректора завода «Винап») по обвинению в мошенничестве.

Именно Яровой в 2021 году, находясь в СИЗО, написал явку с повинной, в которой признался, что давал взятки прокурору области, рассказывал корреспондент НГС Павел Тиунов.

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

В 2022 году, 16 февраля, Фалилеева задержали. С того времени из-под стражи его так и не выпустили. В том же году по решению суда его с супругой выселили из служебной квартиры, которую он обязан был освободить после выхода в отставку, писал «Коммерсантъ».

Как выяснилось, право приватизировать жилплощадь он реализовал еще в Бурятии. Ну, а вскоре Фалилееву предъявили обвинение в получении в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 10,9 млн рублей. Вину он не признал.

Как шел суд

В Ленинский райсуд Барнаула дело передали по ходатайству Генпрокуратуры России, чтобы исключить влияние подсудимого на новосибирских судей и участников процесса. Журналист НГС побывал на процессе – по его словам, ключевым свидетелем тот самый Яровой.

Владимир Фалилеев. Скан YouTube OTC live.

Бизнесмен утверждал, что с Фалилеевым познакомился на банкете в прокуратуре по Сибирскому федеральному округу (Фалилеев тогда был прокурором Забайкальского края). Он организационно помог ему с переездом в Новосибирск. А уже в столице Сибири встретился с ним в ресторане La Maison.

Яровой сказал, что выкупил для Фалилеева парковочные места в доме, где у главы надзорного ведомства была служебная квартира. Помог найти клинику в Германии для дочери прокурора и оплатил ее лечение, затратив 18 тыс. евро.

Кроме того, он помог купить квартиру для дочери по соседству с отцом, добавив недостающие 1 млн рублей, а также построить дом для сына прокурора в Иркутской области.

А прокурор области оказывал в ответ покровительство компаниям, подконтрольным Яровому. Например, прекратил проверку в отношении одной из фирм.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Что говорил подсудимый

Фалилеев вину так и не признал до самого конца процесса. В суде он заявил, что Яровой оговорил его - якобы для того, чтобы выйти на свободу по своему делу и освободиться от строгой уголовной ответственности в дальнейшем.

Последнее слово Фалилеева послушал корреспондент Амитела. По его словам, экс-прокурор области утверждал, что бизнесмен путается по показаниях, и в те даты, которые тот называл, он был в отпуске или в отъезде на лечении и не мог совершать те преступления, о которых тот говорил.

У него самого него нет «не то что золотых унитазов, но и часов, и ручек за полтора миллиона, даже жильем себя не обеспечил» (надеялся, что ему перейдет служебная квартира в Новосибирске, что он ее выкупит).

«Не обнаружен ни один предмет взятки. Ни рубля из вмененных мне денег нет. Не подтвержден ни один факт встречи Ярового со мной, связанный с передачей мне взяток. Ничем не подтверждено его присутствие на служебной даче в те периоды, когда мне приписывается получение взяток. Никаких злоупотреблений мной по службе не установлено», - приводит цитату Фалилеева агентство.

Владимир Фалилеев. Скан YouTube zavtv

Но, очевидно, судью все же убедили собранные следователями доказательства. Правда, не все. Как узнал «Коммерсантъ», суд признал недоказанными взятки на сумму 8 млн (из вменяемых 11 млн). Но и трех миллионов хватило, чтобы признать его виновным.

Кроме наказания в 9 лет колонии строгого режима экс-прокурор области должен будет заплатить штраф около 5,8 млн рублей.

Он был лишен классного чина «государственный советник юстиции 2 класса» и почетного звания «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», сообщила пресс-служба Ленинского райсуда. Приговор ему вынес судья Дмитрий Сердюк.

Дело зампрокурора

Вместе с Владимиром Фалилеевым из прокуратуры Новосибирской области в 2018 году уволилась и его первый зам Любовь Кузьменок – тоже один из ветеранов прокуратуры.

Любовь Кузьменок и Владимир Фалилеев в прокуратуре Новосибирской области. Скан YouTube видео Прецедент ТВ.

После окончания вуза в 1983 году она трудилась сначала в прокуратуре в Казахстане, а с 1992 года – в Новосибирской области. Первым зампрокурора области она работала в 2014–2018 годах. По данным «Коммерсанта», в отставку она ушла, будучи госсоветником юстиции 3-го класса, что соответствует званию генерал-майора.

У Кузьменок, можно сказать, юридическая семья - супруг какое-то время работал судьей Новосибирского облсуда.

Ее уголовное дело тоже отправили в Ленинский райсуд Барнаула, рассмотрение началось недавно - в феврале 2024 года. Преступления, совершение которых вменяют в вину Любови Кузьменок, те же, что у ее бывшего шефа: получение взятки (ст. 290, часть 6 УК РФ). Плюс злоупотребление должностными полномочиями (статья 285).

В Барнаул дело направили из тех же соображений: чтобы исключить сомнения в объективности и беспристрастности разбирательства, пишет «Коммерсантъ».

Ленинский районный суд Барнаула. 2GIS

Как шло следствие

Информация об обвинении бывшего первого зампрокурора области попала в прессу в июне 2022 года, когда Кузьменок уже 3,5 года пребывала на пенсии.

Тогда стало известно, что Басманный суд Москвы одобрил ее заочный арест - утверждалось, что Кузьменок находится за границей. Ее адвокат объяснил, что женщина лечится и скрываться не собирается, что и подтвердилось в дальнейшем.

Тем не менее ее объявили в международный розыск. Любовь Кузьменок сама вернулась в РФ, ее задержали в Москве в июле 2022-го. С этого времени она находится в СИЗО.

Перед задержанием Кузьменок распространила видео. В нем она утверждала, что никуда, кроме Беларуси (где у нее родня мужа), не уезжала. Что жила в своем доме в дачном поселке под Новосибирском и воспитывала внуков.

Любовь Кузьменок. Скан YouTube видео Прецедент ТВ.

В чем ее обвинили

Любовь Кузьменок, как считает следствие, получала взятки от Дмитрия Башмакова – основного учредителя фирмы «Сателит», управляющей торговым центром «Восток», что на Гусинобродском шоссе - известной новосибирской барахолкой. Он платил ей, чтобы избежать мер взыскания после проверок.

Вот как излагал «Коммерсантъ» подробности ее дела по обвинительному заключению.

Встречи с Башмаковым проходили обычно в кафе «Скоморохи» или «Beerman & пельмени». Предполагаемый посредник - экс-начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства облпрокуратуры 73-летняя Александра Аверина.

Она якобы клала в открытую сумочку Кузьменок конверт с наличным. Разовая порция - 100–150 тыс. рублей, в общей сложности получено 22 взятки на 2,5 млн.

Аверина, говорится в деле, получала комиссионные, которые якобы полагались все тому же Олегу Яровому, наладившему взаимодействие между Кузьменок и Башмаковым. Последний, к слову, находится в международном розыске.

ТЦ "Восток", Новосибирск (Гусинобродское шоссе) 2GIS

Какова позиция подсудимой

Своей вины Кузьменок не признает. Утверждает, что деньги от представителя ТЦ никогда не получала. Считает что ее оговорили, а обвинение абсурдное и противоречит фактическим обстоятельствам дела .

«Материалами дела подтверждается, что они (Аверина и Яровой. – Прим. ред.) имели личный интерес для оговора меня в совершении преступления, поскольку сами находились под угрозой привлечения к уголовной ответственности. На это указывает то, что показания Авериной и Ярового постоянно изменялись, согласно изменяющейся редакции предъявляемого мне обвинения», — приводит «Коммерсантъ» слова Любови Кузьменок.

Ее адвокат заявил, что следователи не приобщили к делу пояснения Башмакова, отрицающего причастность к даче взятки. Он также заявил, что следствие не представило ни одного объективного доказательства вины Кузьменок.

Суд. Уголовное дело. pixabay.com

Дело ведет судья Ленинского райсуда Ирина Завьялова – известно, что именно она вынесла обвинительный приговор активистке Марии Пономаренко, получившей шесть лет лишения свободы по делу о «фейках» о вооруженных силах.

Рассмотрение дела бывшего первого зампрокурора Новосибирской области идет довольно энергично – уже состоялось около 20 заседаний.

Третье прокурорское дело

Добавим, что под суд попал и третий ветеран этого ведомства - Андрей Турбин, тоже уволившийся из новосибирской облпрокуратуры в 2018 году. Но его дело рассматривает новосибирский суд - возможно, потому, что вину он признал, рассказал «Континент Сибирь».

Его тоже обвинили во взятках: в 2017 году он за 3 млн рублей обязался помочь новосибирскому предпринимателю Сергею Белоусу переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью УК РФ, информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела и вынести необходимое процессуальное решение.

Прокуратура Алтайского края. Altapress.ru

Мусорный вопрос

А в начале апреля в Центральный районный суд Барнаула поступило уголовное дело еще одного новосибирца – Владимира Прахта. Это тоже дело о взятках, но совсем другого рода.

Вместе с новосибирцем по делу проходит барнаулец Армен Тоноян, в прошлом, до 10 апреля, руководитель Федерации бокса Алтайского края, основанной в свое время строителем Владимиром Мудриком и рядом других предпринимателей города.

Надо сказать, что Тоноян совсем недавно был признан виновным в мошенничестве и получил пять лет колонии по другому делу. Но и по этому делу он проходит по этой же статье. А вот новосибирец - по другой.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Кто такой Владимир Прахт

Владимир Прахт – новосибирский бизнесмен, учредитель пяти действующих юрлиц. В том числе - компании «Тайгер-Сибирь», одного из крупнейших переработчиков разнообразных отходов в регионе (50 на 50 с Кириллом Ритерманом).

В Новосибирске у компании около 50 контейнеров для раздельного сбора отходов, включая ПЭТ-бутылки, стекло, консервные и алюминиевые банки, тетрапак и многое другое. Причем отлажен не только сбор вторсырья, но и его переработка.

В 2021 году совет по инвестициям Новосибирска согласовал создание в городк экотехнопарка по переработке вторсырья. Резидентами в нем планировали стать компании, как раз связанные с «Тайгер-Сибирь», среди которых СМИ называли «Пластиндустрию», «ТБО» и др.

Компаньон Прахта и гендиректор компании «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман входит в рабочую группу по доработке Концепции расширенной ответственности производителей, созданную при федеральном правительстве, сообщали СМИ.

Один из автомобилей по перевозке отходов группы компаний "Тайгер-Сибирь". ВК/ГК "Тайгер-Сибирь"

Дело Прахта рассматривают в Барнауле, потому что, как утверждает следствие, преступления совершены были именно здесь. А связано оно с делом Виктора Карла, бывшего руководителя «Эко-Комплекса» (оператора полигона), которое возбудили еще в 2022 году и которое с января рассматривает суд.

В чем его обвиняют

Предыстория такова. В 2018 году Прахт подписал с «Эко-Комплексом» договор аренды участка на полигоне. Второй стороной договора была новосибирская фирма «ТБО».

Однако «арендаторы» по факту вывозили оттуда вторсырье - причем без оформления гражданско-правовых сделок. Судя по этим словам, деньги за вторсырье шли мимо кассы "Эко-Комплекса".

При этом в хищении путем растраты 202 млн рублей обвинили Виктора Карла (его дело рассматривается отдельно Октябрьским райсудом Барнаула).

А вот Прахту вменили в вину покушение на дачу взятки. Он, как пишет НГС со ссылкой на краевую прокуратуру, обратился к знакомому и передал ему деньги частями. Деньги предназначались должностным лицам города и «Эко-Комплекса» для того, чтобы продолжать «работать» на полигоне.

Полигон ТБО в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru

При этом второй обвиняемый, проходящий по этому же делу, деньги присвоил - то есть до должностных лиц они не дошли.

По данным следствия, Прахт частями передал ему для выплаты взятки 37 млн рублей. Для Алтайского края это, пожалуй, самая крупная взятка из известных (впрочем, не состоявшаяся).

Для сравнения: бывшему вице-мэру Антону Шеломенцеву вменили в вину взятку в 2 млн рублей, экс-министру транспорта края Александру Дементьеву – 5,2 млн рублей. А судья арбитражного суда Алексей Городов получил около 4,5 млн плюс автомобиль со скидкой.

Взятка. Арест. Pixabay.com

Как шло следствие

Прахта задержали в Новосибирске 18 апреля 2023 года, 20 апреля уже в Барнауле его заключили под стражу, узнал «Континент Сибирь».

Чуть позже за него вступился депутат Заксобрания области Дмитрий Козловский. Он обратился к генпрокурору РФ и попросил проверить законность ареста бизнесмена. Как правило, такие выступления не помогают - не помогли и на этот раз.

По данным издания, обыски в одной из фирм Прахта в Новосибирске – «Пластиндустрия» - прошли еще в 2022 году. Впрочем, возможно, обыски проходили и в той фирме, которая фигурирует в уголовном деле Виктора Карла, - «ТБО»: она зарегистрирована по тому же адресу, что и «Пластиндустрия».

Теперь дело за судом и защитниками. Первое заседание по делу Прахта-Тонояна назначено на 15 апреля, судья - Максим Рыжков.

Этот судья в 2022 году рассматривал громкое дело бывшего барнаульского чиновника Юрия Еремеева, обвиненного в получении взятки. Еремеев был приговорен к штрафу.

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