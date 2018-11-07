Родственники Марии Бутиной запустили сайт для сбора денег на защиту девушки

Семья арестованной в США уроженки Барнаула Марии Бутиной запустила сайт для сбора средств на защиту девушки. Об этом сообщает сестра Марии Марина Бутина на своей странице в «ВКонтакте»

Марина Бутина пишет, что русскоязычный сайт создали для сбора пожертвований на защиту Марии в суде и размещения актуальных новостей.

На сайте можно прочесть биографию Марии Бутиной, посмотреть галерею и блок с новостями. Кроме того, там же находится информация о фонде, который создали для сбора пожертвований.

Ранее американская сторона защиты запустила аналогичный сайт на английском языке с русскоязычной версией. Но, по мнению близких Марии, на нем есть меньше информации, и сайт не так удобен для русскоговорящих пользователей, отмечает ТАСС.

Мария Бутина. www.facebook.com/mvbutina

Марина Бутина пишет, что любой желающий может направить ей в личных сообщениях или на почту, указанную на сайте, письма для сестры. В ближайшее время Марина отправит Марии уже полученные сообщения.

«Также хотелось бы обратиться ко всем близким, друзьям и другим неравнодушным людям, которые на протяжении всего этого периода поддерживают нашу семью, со словами искренней благодарности — спасибо Вам за Вашу помощь словом и делом! Без Вас нам не справиться», — пишет Марина Бутина.

Напомним, Марию Бутину 15 июля задержали по подозрению во вмешательство в политическую жизнь США в Вашингтоне. По версии стороны обвинения, девушка способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы.