Родзал для двоих. Как организовать партнерские роды в Барнауле и не сломать ничью психику

Многие столетия будущих отцов ни под каким предлогом не пускали на роды, да они и сами не горели желанием. Сейчас же некоторые мужчины не только хотят увидеть рождение своего ребенка, но даже могут самостоятельно перерезать пуповину. О том, что такое партнерские роды и как это работает в Барнауле, — в материале altapress.ru.

Поддерживать и не мешать

«У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, но всю беременность отходила превосходно и нутром чуяла, что смогу сама родить. Особенно если рядом будет вот этот человек — то стопудово смогу» — так рассказывает о прошедшей беременности Валерия Павлова.

И все правда получилось. Как доказательство интуиции Валерии — веселая девочка Алиса на руках, а рядом — счастливый муж Игорь. Год назад супруги решили, что хотят быть вместе во время рождения их дочки, и узнали на собственном опыте, что такое партнерские роды.

Вообще, партнерскими родами считаются не только те, где присутствует отец ребенка. Женщина может пригласить, например, маму, сестру, подругу или нанять доулу — это квалифицированная помощница при беременности и в родах. Подробно о том, как работают доулы, мы уже рассказывали здесь.

Партнер может находиться вместе с женщиной в родильном зале до самого появления ребенка на свет. При этом главные задачи близкого человека — поддерживать роженицу психологически, физически (например, подать воды или помассировать затекшие плечи). И, конечно, не мешать врачам.

Массаж для беременных. Предоставлено школой «Рождение»

Появление партнерских родов в Алтайском крае Может показаться, что партнерские роды — это новая и не слишком распространенная в нашей стране практика. Однако, по информации специалистов минздрава Алтайского края, в России такой подход стали внедрять уже около 15 лет назад. И наш регион был одним из первых. Например, барнаульский роддом № 1 в 2009 году оказался в проекте «Мать и дитя», который организовывал роды с участием семьи. Врач — акушер-гинеколог Екатерина Нагорняк рассказывает, что тогда в роддом приезжали специалисты из других городов, обучали персонал по американской системе. «Наш коллектив принял партнерские роды быстро и хорошо: мы поняли, что так правильно, так лучше для женщины. Вскоре после обучения у нас все переоборудовали и сделали индивидуальные родильные залы», — делится акушер-гинеколог.

Пропуск в родзал

Вообще, провести партнерские роды может любой барнаульский роддом. Чтобы партнера пустили в родзал, нужно предоставить флюорографию, анализ крови на ВИЧ и RW.

Партнерские роды. Pixabay.com

В начале марта прошлого года во всех роддомах края ввели карантин, а значит, партнерские роды были временно запрещены. Но совсем недавно ограничения, связанные с коронавирусом, сняли. Только партнеру нужно предоставить отрицательный результат анализа на COVID, полученный не позднее недели назад.

Эта ситуация, конечно, исключение. Обычно карантин объявляют зимой на несколько недель, сроки определяет Роспотребнадзор.

Партнерские роды могут быть запрещены и для конкретной женщины в частности.

«Партнеру можно находиться в родзале только в случае, когда патологии у роженицы отсутствуют или минимальны. Поэтому наибольшее число партнерских родов приходится именно на обычные городские роддома. В последнее время мы даже пускаем отцов на кесарево сечение. Но там тоже есть определенные ограничения», — объясняют специалисты алтайского минздрава.

Школа «Рождение». Предоставлено школой «Рождение»

Роддома в крае делятся на три уровня: 1-й уровень — районные и сельские родильные отделения, где могут рожать только абсолютно здоровые женщины или же с минимальными патологиями. 2-й уровень — практически все городские роддома, куда могут обратиться женщины с не слишком серьезными патологиями. 3-й уровень — так называемый старый барнаульский перинатальный центр и «Дар», куда направляют женщин со сложными патологиями.

Дополнительное «подкрепление»

То, что партнерские роды дают женщине ощущение комфорта, понятно из самого определения. Но на этом плюсы не заканчиваются.

Детский массаж. Предоставлено школой «Рождение»

Сначала о медицинской стороне вопроса. Специалисты минздрава Алтайского края объясняют, что ребенок рождается практически стерильным, не имеет на коже микрофлоры, которой обладает каждый взрослый. А так как с микробами надо сосуществовать мирно, новорожденный должен обсемениться — «посадить» на себя те микроорганизмы, с которыми будет жить.

В первую очередь это мамина микрофлора, родная для ребенка. Доктора тоже передают малышу определенных микробов, но не тех, что ему нужны. А если папа сразу оказывается рядом, ребенок и от него получает дополнительные полезные микроорганизмы.

С психологической точки зрения партнерские роды полезны и для семьи в целом. Евгения Канина, семейный психолог, рассказывает, что так мужчина начинает чувствовать себя причастным к родам, полноценным участником важного процесса.

«Это не значит, что у партнера, который побывал на родах, тут же проснется какой-то особый отцовский инстинкт. Но это дает мужчине больше уверенности на первых этапах отцовства, особенно если это первенец», — поясняет психолог.

Наконец, совместные роды укрепляют связь супругов друг с другом, что не менее важно, чем контакт с ребенком. Однако Евгения Канина отмечает: все это — не панацея, а лишь дополнительное «подкрепление» для отношений.

«Партнерские роды в принципе не стоит считать обязательными для каждой пары. Это просто такой момент, который было бы здорово осуществить. Но если у вас по какой-то причине будет не так — ничего страшного не произойдет», — добавляет психолог.

«Как же она без меня родит?»

Вернемся к истории Валерии и Игоря Павловых. Девушка вспоминает, что с самого начала очень боялась рожать, поэтому решила позвать с собой близкого человека. Вариант с доулой Валерия отбросила сразу: просто не смогла бы довериться постороннему человеку.

Семья Павловых. Предоставлено Валерией Павловой

«Я записалась в школу для будущих родителей, и там была специальная лекция про партнерские роды. Мы с Игорем пошли вместе, потом сходили еще на одно партнерское занятие. А после этого я сказала ему: ты подумай, пойдешь ли со мной в роды, и дала время все это переварить. Муж тогда ничего не ответил, долго думал потом», — вспоминает Валерия и улыбается.

Школ по подготовке к родам и родительству в Барнауле довольно много. Есть как бесплатные при многих роддомах, так и разные платные занятия. И многие партнеры, которые выбирают совместные роды, проходят такое обучение, чтобы быть готовыми ко всему.

В школе «Рождение», например, курс по подготовке длится три недели, каждая лекция занимает несколько часов. В выходные есть специальные занятия, на которые может прийти и партнер будущей мамы. Ведь, по словам руководителя школы Анны Ивановой, сейчас папы все чаще участвуют и в беременности, и в родах, поэтому отцовство — не менее важный аспект, чем материнство.

Школа «Рождение». Предоставлено школой «Рождение» Гимнастика для беременных. Предоставлено школой «Рождение» Массаж для беременных. Предоставлено школой «Рождение» Массаж для беременных. Предоставлено школой «Рождение»

Пары психологически настраивают на родительство, знакомят с внутренней кухней медицинского учреждения и даже проводят для них тренинг «проживания» родов.

«Часто будущие мамы и папы пребывают в каких-то иллюзиях относительно партнерских родов. Поэтому одни мужчины, узнав подробности на курсе, отказываются, а другие, наоборот, решаются к концу занятий. Есть и те, кто сразу говорит: „А как же она без меня родит?“ Мы же не агитируем пару за или против совместных родов — просто даем объективную информацию», — рассказывают лекторы школы «Рождение» Алена Соболевская и Екатерина Ракина.

В школе будущим папам объясняют, как правильно помогать женщине. Изучают психологические техники и физические — это, например, специальный массаж, дыхательная гимнастика. Алена Соболевская отмечает, что мужчины на занятиях все это делают без вопросов и еще и своих женщин успевают контролировать: мол, чего халтуришь, давай делай.

Школа «Рождение». Предоставлено школой «Рождение»

«Будущие папы на лекциях часто пишут конспекты, потом на родах достают, сверяются. По опыту скажу: мужчинам важно получить четкую инструкцию по пунктам. Когда они знают, что делать, — делают», — считают лекторы «Рождения».

Без проблем «в голове»

Распространенное убеждение по поводу партнерских родов — у мужчины начнутся психологические проблемы, если он увидит супругу в таком «неприятном» виде. Или что у отца появится отвращение к ребенку из-за того, что тот причинил боль матери.

Все это не совсем так. Психолог Евгения Канина уверена, что если организовать партнерские роды правильно, то проблем «в голове» не возникнет. Хотя, конечно, этот шаг может стать катализатором уже существующих разногласий в паре.

Школа «Рождение». Предоставлено школой «Рождение»

«Прежде всего оба человека должны действительно хотеть быть вместе в такой ответственный момент. Если муж пошел, потому что жена сильно просила, — это не то. Или если женщина решила, что готова, так как у всех ее подружек были партнерские роды», — поясняет психолог.

Кроме желания пара должна понимать, что и как вообще происходит на родах, а еще — уметь договориться. Какая помощь нужна женщине, что муж готов делать, а что нет — все это лучше обсудить заранее и постараться прийти к согласию.

У Валерии и Игоря все решилось на последних неделях беременности. Не дождавшись ответа от мужа, Валерия сказала, что хочет попросить свою сестру присутствовать на родах.

Алиса Павлова. Предоставлено Валерией Павловой

«И тогда Игорь говорит: „С чего это твоя сестра должна первой увидеть нашего ребенка?“ А я спрашиваю: „Так это положительный ответ?“ И потом он при встрече с родственниками всем рассказал, что пойдет со мной рожать», — делится Валерия.

«Я домой , рожать не буду»

В 4 часа утра у Валерии Павловой начались схватки. Они продлились довольно долго, и в роддом будущие родители поехали в 4 часа дня. Валерия и Игорь могли не торопиться: они все подсчитали и понимали, что роды начнутся через несколько часов.

— Я плакала много, говорила, что боюсь сильно. Игорь успокаивал меня, хотя я в его глазах тоже видела страх. Но он понял, что если сейчас тоже засомневается, то я скажу: «Ну все, пока. Я домой, рожать не буду», — вспоминает девушка.

— Ну, я переживал, потому что все это в первый раз. Это как на сцену выходить, на соревнования. Я тренер по спортивно-бальным танцам, поэтому понимаю, что такое боль, — сразу же отвечает Игорь.

Когда женщина приезжает в роддом, сначала она попадает в приемное отделение. Там проходит первичный осмотр и оформление документов. А дальше партнеры вместе отправляются в индивидуальный родильный зал.

«Тут у всех по-разному: одним не хочется излишнего внимания от мужа, а другие возьмутся за ручки и держатся все это время. Главное — поддерживать, чтобы женщина это чувствовала», — говорит Екатерина Нагорняк, акушер-гинеколог роддома № 1.

Чтобы расслабиться во время родов, не запрещено использовать разные дополнительные средства: аромасвечи, аромамасла, музыку, массажеры. «Приносите что хотите, если это вам поможет», — поясняет акушер-гинеколог.

Роды. Предоставлено школой «Рождение»

«В бездну не смотрел»

В фильмах и сериалах партнерские роды выглядят так: мужчина обязательно стоит возле врачей и смотрит непосредственно туда, откуда появляется ребенок. На самом деле партнер обычно находится у изголовья кровати и, как сказал Игорь Павлов, «в бездну не заглядывает». Более того, на момент потуг даже можно выйти из родзала и вернуться, когда ребенок уже родится.

Игорь же оставался с Валерией все время. Поддерживал, открывал окно, когда жене становилось слишком душно, наливал ей воду прямо в рот. Теперь девушка с иронией спрашивает мужа:

— Ну как, я для тебя в нормальном обличии предстала?

— Да, вполне, ничего сверхъестественного не было.

— А в потугах?

— Ну-у, просто увидел раздвоение личности: нормальная жена — через минуту орет на всех. Но отнесся с терпением.

Девушка, смущаясь, поясняет:

— Я в потугах крыла врачей матом. Мне потом так стыдно было. Просто в какой-то момент тебя гормоны захлестывают с головой, и все так раздражать начинает, отвлекать. В конце уже Игорь начал вместе с врачами кричать «давай, давай», а меня это так бесило.

Когда ребенок рождается, его сразу взвешивают, проводят первичный осмотр, пеленают и дают на руки папе. Партнер может даже сам перерезать пуповину, если захочет. Хотя, как говорит Екатерина Нагорняк, среди мужчин желающих пока не слишком много.

Рождение ребенка. Предоставлено школой «Рождение»

«Когда я взял Алису на руки, врачи сказали: „Ты к ней прижмись щекой, ей что-то теплое нужно“. И сфотографировали нас в этот момент. А еще сразу сказали: у дочки папин подбородок. Ямочка, как у меня», — вспоминает Игорь Павлов.

Потом новорожденного отдают маме и прикладывают к груди. Следующие два часа, пока женщина отдыхает и кормит, партнер может побыть с ней, а потом мама с ребенком переходят в послеродовое отделение.

Школа «Рождение». Предоставлено школой «Рождение»

«Рожать — изи»

Валерия Павлова, вспоминая прошедшие роды, уверенно говорит: рожать — изи, если ты подготовлена и рядом близкий человек, который поддержит.

«Нам накрутили в медиа, в кино, что это какой-то ужас. На самом деле нет, все нормально. Никакой грубости или пренебрежения со стороны персонала мы не почувствовали, все очень профессионально. В конце мы уже были как семья: врачи нас поздравляли, мы благодарили их», — поясняет Валерия.

В то же время Игорь Павлов убежден: когда на тебя смотрит человек «со стороны», ты работаешь лучше. Поэтому он объясняет свою позицию так: «Я пошел на роды в первую очередь не для того, чтобы помогать Лере. А чтобы быть тем самым наблюдателем».

Рождение ребенка. Предоставлено школой «Рождение»

Молодые родители не скрывали от близких, что у них были партнерские роды. Игорь после появления Алисы на свет собрал дома своих друзей и сказал, что расскажет все только один раз.

«Было очень много вопросов: „Ого, ты чего, там был? Тебя не стошнило?“ Нет, говорю. „А крови не боишься?“ Да ее практически не было, не боюсь. „По ту сторону баррикад“ я не заходил. Брат у меня сразу: фу, фу. Не то что это стремно, просто признался, что он бы не смог. Некоторые приятели говорили: „Красава, молодец, так и надо“», — усмехается мужчина.

Теперь Игорь советует всем будущим отцам идти на роды. Точнее, тем, у кого есть большое терпение и самообладание, кто не боится крови. Валерия отвечает на множество вопросов знакомых, которые задумываются о партнерских родах, но не знают, как это. И супруги Павловы очень рады, что они прошли такой сложный квест вместе и получили главный «приз» — маленькую Алису.

Семья Павловых. Предоставлено Валерией Павловой