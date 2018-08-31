Роспотребназдор разрешил установку сотовой вышки на крыше барнаульской гимназии

В управление Роспотребназдора по Алтайскому краю в 2017 году поступала одна жалоба по поводу размещения базовой станции сотового оператора — речь шла о крыше гимназии № 5 в Барнауле. Ведомство провело проверку и нарушений санитарно-эпидемиологических норм не обнаружило. Эта информация содержится в ответе на запрос altapress.ru.

За последние два года в управление Роспотребнадзора поступило только две жалобы на размещение сотовых вышек. Одна из них касалась гимназии № 40 в Барнауле, историю которой мы рассказывали, вторая — гимназии № 5 (пос. Южный). Для сравнения: в Москве в 2017 году подобных жалоб было 659 (по материалу Life.ru).

По случаю гимназии № 40 проверка еще ведется. В Роспотребназдоре настаивают на том, что согласно СанПиН сотовый оператор МТС должен был получить разрешение не только на эксплуатацию базовой станции, но и на ее размещение.

Лариса Зубова,

начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной:

Утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных базовых станций, а также проектирование и строительство вблизи них жилых, общественных и производственных зданий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.

Роспотребназдор не выдавал разрешение оператору МТС на размещение базовой станции на гимназии № 40 в Барнауле, уточнила Зубова.

Ранее пресс-служба МТС заявила, что заключение о соответствии базовой станции санитарным нормам от Роспотребнадзора требуется только на эксплуатацию оборудования, но не на его установку.

Марина Брик, член инициативной группы родителей гимназии № 40 рассказала altapress.ru, что завтра, 1 сентября, дети все же пойдут в школу. Акций вроде шапочек из фольги, о которых сообщали некоторые краевые СМИ, не будет. Родители ждут заключений всех инстанций, в которые они обращались.