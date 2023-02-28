28 февраля
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Жизнь

«Россети Сибирь» подключили к своим сетям новый детский сад в Фирсово

Для того, чтобы в детском саду, который называется «Парус», было электричество, энергетики построили участок линии электропередачи 10 киловольт (кВ) и установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА.

Жители села Фирсово семья Казаковых.
Жители села Фирсово семья Казаковых.
Фото предоставлено компанией Россети.

Питание это дошкольное учреждение получает от подстанции «Санниковская», которая совсем недавно была введена в работу после масштабной реконструкции.

— Обновление подстанции проводилось как раз для того, чтобы повысить качество и надежность существующих потребителей, а это более 4000 абонентов, а также, чтобы была возможность для подключения новых объектов. Этот детский сад — один из первых. Его подключение стало возможным благодаря реконструкции. Ведь мощность «Санниковской» теперь в 2,5 раза больше, чем была раньше, — поясняет главный инженер ПО Северо-Восточные электрические сети филиала «Алтайэнерго» Константин Климов.

Новый детский сад на 280 мест построен в рамках нацпроекта «Демография». Теперь родители из Фирсово и близлежащих сел будут привозить своих детей сюда, а не в Санниково, как это было раньше. В новом детском саду полностью укомплектованы все группы, есть кабинет логопеда, кабинет психологической разгрузки, спортивный зал.

— В нашей семье две дочки. Конечно, мы очень рады, что сад появился почти рядом с домом. Мы его очень ждали. Потому, что возить ребятишек в соседнее село, или в Барнаул — довольно проблемно. Особая гордость, что этот сад обеспечивает электроэнергией подстанция электросетевой компании, где я работаю. Когда мои девчата подрастут — обязательно им об этом расскажу и свожу на экскурсию, — говорит житель села Фирсово, отец двоих детей и сотрудник «Алтайэнерго» Иван Казаков.

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