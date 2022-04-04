Россия возобновляет авиасообщение с 52 дружественными странами

С 9 апреля Россия снимет ковидные ограничения на регулярные и чартерные международные полеты, сообщает правительство РФ.

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в России идет на спад, а значит, «пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям».

Сейчас без ограничений можно летать в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Катар и Мексику.



С 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.

Ранее стало известно, что из-за санкций 78 самолетов российских авиакомпаний оказались арестованы в иностранных государствах.