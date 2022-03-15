Россиян предложили уголовно наказывать за предательство и исполнение западных санкций внутри страны

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак завил , что партия подготавливает предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны.

Турчак напомнил, что в России накануне приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц.

Однако в стране выявляют факты следования иностранным санкциям, что можно является косвенным свидетельством их поддержки.

«Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада», — подчеркнул Турчак.

По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» подготовит поправки, позволяющие наказывать идущих на поводу у Запада россиян.

«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты: они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями», — пояснил политик.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов обвинил Запад в попытках вызвать искусственный дефолт в России.