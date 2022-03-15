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Жизнь

Россиян предложили уголовно наказывать за предательство и исполнение западных санкций внутри страны

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак завил, что партия подготавливает предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против России внутри страны.

Андрей Турчак.
Андрей Турчак.
er.ru

Турчак напомнил, что в России накануне приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц.

Однако в стране выявляют факты следования иностранным санкциям, что можно является косвенным свидетельством их поддержки.

«Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада», — подчеркнул Турчак.

По его словам, в ближайшее время «Единая Россия» подготовит поправки, позволяющие наказывать идущих на поводу у Запада россиян.

«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты: они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями», — пояснил политик.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов обвинил Запад в попытках вызвать искусственный дефолт в России.

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