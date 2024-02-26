Россиян вновь ожидает короткая рабочая неделя: как будем отдыхать в марте

Это связано с празднованием Международного женского дня, который выпадает на пятницу.

Россияне смогут отдыхать три дня подряд — 8, 9 и 10 марта (с пятницы по воскресенье). При этом предпраздничный четверг — 7 марта — будет сокращенным на час рабочим днем.

Ранее почему вредно и даже опасно носить работу домой, рассказал алтайский психолог.

Психолог отмечает, что полностью исключить стресс из своей жизни нельзя. Человек будет переживать из-за незаконченной работы, расстраиваться из-за ошибок и уставать от загруженности. Это неизбежно и абсолютно нормально, ведь без стресса на работе не обойтись, считает специалист.

Ненормально, когда рабочие задачи и переживания все чаще кочуют из офиса домой. Человек «варится» в стрессовой ситуации постоянно, практически не отдыхая. А работа и жизнь смешиваются воедино. Из-за этого у человека начинают страдать физическое и психическое состояния, наступает профессиональное выгорание.

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