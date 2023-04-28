28 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с майскми праздниками. Altapress.ru напоминает, как мы отдыхаем в мае.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Россияне отдыхают с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Дня международной солидарности трудящихся.

А также с 6 по 9 мая в честь празднования Дня Победы.

Однако сокращенных рабочих дней перед праздниками не будет. Это связано с тем, что правительство России установило всего три дня в году, когда в предпраздничные дни на один час сокращается продолжительность работы: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

То есть 28 апреля и 5 мая россияне работают, как обычно.

О том, как Барнаул отметит Праздник Весны и Труда — рассказал altapress.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость