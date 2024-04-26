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Жизнь

Россиянам напомнили о местах, в которых нельзя жарить шашлык

За жарку шашлыка в неположенных местах можно получить штраф до 30 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Шашлык.
Шашлык.
freepik.com/Racool_studio

Согласно закону, жарить шашлыки можно строго на специально отведенной для этого площадке. На ней должен быть песок для тушения пожара. Также жарка возможна на расстоянии не менее пяти метров от огня до построек. За нарушение последнего условия штраф может составить от пяти до 15 тыс. рублей.

Нельзя жарить шашлык во дворах и гаражах; на балконах, верандах, и террасах жилых домов, а также в черте города, если для этого нет специально оборудованной площадки.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 15 до 30 тыс. рублей. Если действия отдыхающих привели к лесному пожару, то штраф может составить 50-60 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько шашлыка можно съесть за день.

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