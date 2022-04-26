26 апреля
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Жизнь

Россиянам объяснили, как должна оплачиваться работа в майские праздники

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала РИА «Новости», что за работу в праздники дают отгул или двойную оплату.

Календарь.
Календарь.
СС0

Напомним, работающие по пятидневке будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Работающие по шестидневке отдохнут с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая. При сменном графике выходные дни будут в соответствии с графиком.

«Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал пять часов)», — отметила Нечаева.

Привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений.

Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи — перечень содержится в Трудовом кодексе.

Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.

Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных и лиц до 18 лет.

«Если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы», — указала эксперт.

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