Россиянам объяснили, как должна оплачиваться работа в майские праздники

Напомним, работающие по пятидневке будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Работающие по шестидневке отдохнут с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая. При сменном графике выходные дни будут в соответствии с графиком.
«Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал пять часов)», — отметила Нечаева.
Привлечь сотрудника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни можно с письменного согласия, если требуется выполнить заранее непредвиденную работу, от которой зависит нормальная работа организации или ее подразделений.
Привлечение без согласия возможно в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи — перечень содержится в Трудовом кодексе.
Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни также могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.
Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных и лиц до 18 лет.
«Если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы», — указала эксперт.