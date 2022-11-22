22 ноября
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Жизнь

Россияне бросились скупать сладости, секс-игрушки и антидепрессанты

Спрос на сладости, безрецептурные антидепрессанты и секс-игрушки вырос в России за десять месяцев 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ценового агрегатора Price.ru.

Секс.
Секс.
CCO

Спрос на интимные товары, антидепрессанты и сладкое увеличился с января по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, стала популярнее астрология.

В исследовании говорится, что на 23% чаще граждане стали искать в интернете чипсы и сухарики, на 18% — зефир, пастилу и мармелад, на 8% — торты, пирожные и выпечку.

На 10% взлетел спрос на варенье, мед и джемы, на 17% — на печенье, пряники и вафли.

Также жители страны бросились скупать интимные игрушки и презервативы. На 254% чаще россияне стали искать список безрецептурных успокоительных. На 29% чаще ищут отзывы об антидепрессантах.

Ранее россияне бросились в Турцию ради необычного шопинга.

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