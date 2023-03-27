27 марта
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Жизнь

Россияне могут создать робота, отправить его на бой и выиграть 6 млн рублей

«Госуслуги» объявили о приеме заявок на национальный чемпионат по спортивным боям роботов «Битва роботов». Победитель получит призовой фонд в 6 млн рублей.

Выставка. Роботы
Выставка. Роботы
Фото предоставлено организаторами выставки

В ходе соревнований роботы вступают в схватку на ринге, а разработчики управляют ими с помощью радиопультов. Организаторы конкурса — Московский технологический институт и Promobot.

Условия участия следующие:

  • Команда должна состоять из трех-пяти человек;
  • Робот должен весить не больше 110 кг;
  • Габариты робота должны составлять до 120 — 120 — 120 см.

Заявку можно подать до 20 апреля.

Соревнования пройдут в три этапа. Первый отборочный финал продлится с июня по июль, второй — с сентября по октябрь. Из 24 команд выберут 12 финалистов, который пройдут в полуфинал. Он пройдет с ноября по декабрь.

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