Россияне могут создать робота, отправить его на бой и выиграть 6 млн рублей

В ходе соревнований роботы вступают в схватку на ринге, а разработчики управляют ими с помощью радиопультов. Организаторы конкурса — Московский технологический институт и Promobot.
Условия участия следующие:
- Команда должна состоять из трех-пяти человек;
- Робот должен весить не больше 110 кг;
- Габариты робота должны составлять до 120 — 120 — 120 см.
Заявку можно подать до 20 апреля.
Соревнования пройдут в три этапа. Первый отборочный финал продлится с июня по июль, второй — с сентября по октябрь. Из 24 команд выберут 12 финалистов, который пройдут в полуфинал. Он пройдет с ноября по декабрь.