Россияне могут создать робота, отправить его на бой и выиграть 6 млн рублей

«Госуслуги» объявили о приеме заявок на национальный чемпионат по спортивным боям роботов «Битва роботов». Победитель получит призовой фонд в 6 млн рублей.

В ходе соревнований роботы вступают в схватку на ринге, а разработчики управляют ими с помощью радиопультов. Организаторы конкурса — Московский технологический институт и Promobot.

Условия участия следующие:

Команда должна состоять из трех-пяти человек;

Робот должен весить не больше 110 кг;

Габариты робота должны составлять до 120 — 120 — 120 см.

Заявку можно подать до 20 апреля.

Соревнования пройдут в три этапа. Первый отборочный финал продлится с июня по июль, второй — с сентября по октябрь. Из 24 команд выберут 12 финалистов, который пройдут в полуфинал. Он пройдет с ноября по декабрь.