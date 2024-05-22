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Жизнь

Россияне рассказали, какие факторы увеличивают риски прогула работы

Почти половина россиян призналась, что летом они чаще склонны к прогулам и уклонению от своих рабочих обязанностей. Об этом пишет Lenta.ru.

В опросе приняли участие более 17 тыс. человек. 49% респондентов заявили о снижении своей продуктивности в теплое время года, в то время как 51% не заметил изменений в своей эффективности.

Среди тех, кто чаще ленится летом, 55% связывают это с плохой переносимостью жары, а 35% — с желанием проводить время на улице в хорошую погоду. У шести процентов опрошенных летом становится больше задач, три процента имеют личные причины, а один процент жалуется на отсутствие интересных задач на работе.

Большинство опрошенных (65%) считают, что утро и первая половина дня — самое продуктивное время летом. Вечер предпочитают 21% респондентов, а период после обеда и ночь — всего 7%. При этом для 36% участников опроса эффективность не зависит от сезона.

Чтобы справиться с летней ленью, 34% позволяют себе отдохнуть, 21% переключаются между задачами, еще 18% устраивают короткий сон. 10% поднимают себе настроение мороженым и холодными напитками, 8% занимаются спортом. 7% признались, что им помогает строгое планирование. Остальные респонденты используют музыку и мотивационные тренинги.

Ранее сообщалось, что в Госдуму хотят внести законопроект о переходе аллергиков на удаленную работу.

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