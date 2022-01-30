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Жизнь

Россияне стали покупать больше мяса и меньше хлеба

В 2021 году россияне стали на 7% чаще покупать мясо, а хлеб — на 14% реже, чем в 2020 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Португалия: франсезинья (эндвич из двух квадратных кусочков белого хлеба, между которыми находится кусок мяса, ломтик ветчины, фаршированный оливками, и колбаса).
Португалия: франсезинья (эндвич из двух квадратных кусочков белого хлеба, между которыми находится кусок мяса, ломтик ветчины, фаршированный оливками, и колбаса).
открытые источники

В исследовании использовали обезличенные данные по количеству в кассовых чеках топ-100 самых популярных товаров в 2020—2021 годах.

По данным аналитиков, самыми популярными продуктами в 2021 году были хлеб, мясо, сыр, кофе, молоко.

«Хлеб в минувшем году покупали на 14% реже, чем в 2020 году. Мясо в 2021 году покупали на 7% чаще, чем в 2020 году. Покупки сыра в 2021 году снизились относительно 2020 года на 8%. Кофе встречался в кассовых чеках на 13% чаще, чем годом ранее. Общее число покупок молока в 2021 году снизилось на 19% по сравнению с 2020 годом», — говорится в исследовании.

При этом количество покупок хлеба весной 2021 года относительно зимы (декабрь 2020 года — февраль 2021 года) снизилось на 19%, летом — на 22% по сравнению с весной. Осенью показатель снова вырос — на 15% по сравнению с летом.

Спрос на мясо также менялся в зависимости от времени года. Весной, в разгар шашлычного сезона, его покупали на 1% чаще, чем зимой. Летом показатель снизился относительно весны на 21%. К осени активность в покупках мяса снова выросла на 8% по сравнению с летом.

Ранее сообщили, что в России есть предпосылки для существенного удорожания хлебобулочных изделий. Также должно подорожать мясо.

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