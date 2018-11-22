Россияне вдруг стали счастливыми и поделились радостью с социологами

Большинство жителей России, 84%, чувствуют себя счастливыми, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС .

Люди с хорошим достатком более счастливы (94%), в то время как жалующиеся на материальное положение менее оптимистичны (66%).

Наибольшее количество людей радует семья (33%), а на втором месте по причинам счастья — хорошее состояние здоровья (21%). Также значительное количество опрошенных счастливы из-за семьи и работы (15%).

«Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности (12%)», — говорится в отчете.

Также россиян расстраивают «плохое положение дел в стране» (9%) и задержки выплаты зарплаты (5%).

В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее опрос портала Rabota.ru показал, что подавляющее большинство россиян — 91% — экономят на продуктах. Есть ли среди них «счастливые» — неизвестно.