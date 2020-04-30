Россияне выбрали Алтайский край для снятия стресса после изоляции

Жители России определились, куда поедут после окончания самоизоляции. В списке регионов не на первых позициях, но все же есть Алтайский край. Опрос проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru .

Респонденты отвечали на вопрос, где лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.

Более половины туристов поедет в Крым (51.61%), еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% — за озеро Байкал и 10.08% — за курорты Краснодарского края.

Менее популярным для релакс-отдыха и лечения является Алтайский край и Карелия (по 5.65%), Ставропольский край (2.82%), Башкирия и Ленинградская область (по 0.81%), а также Свердловская область (0.4%).

Десять направлений для снятия стресса после изоляции

Крым , 51.61%

51.61% Абхазия , 11,69%

11,69% Байкал , 10.48%

10.48% Краснодарский край , 10.08%

10.08% Алтайский край и Карелия , 5.65%

5.65% Ставропольский край , 2.82%

2.82% Башкирия и Ленинградская область , 0.81%

0.81% Свердловская область , 0.4%

Ранее Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ мест в России, которые бы выбрали для отдыха в связи с пандемией коронавируса.

Эксперты предсказывают бум в туристической отрасли в Алтайском крае. По словам Евгения Дешевых, начальника управления края по развитию туризма, один из крупных федеральных туроператоров уже прорабатывает вопрос о чартерном рейсе в Барнаул.

Но пока отдохнуть в Алтайском крае нельзя.