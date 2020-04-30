Россияне выбрали Алтайский край для снятия стресса после изоляции

Респонденты отвечали на вопрос, где лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.
Более половины туристов поедет в Крым (51.61%), еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% — за озеро Байкал и 10.08% — за курорты Краснодарского края.
Менее популярным для релакс-отдыха и лечения является Алтайский край и Карелия (по 5.65%), Ставропольский край (2.82%), Башкирия и Ленинградская область (по 0.81%), а также Свердловская область (0.4%).
Десять направлений для снятия стресса после изоляции
- Крым, 51.61%
- Абхазия, 11,69%
- Байкал, 10.48%
- Краснодарский край, 10.08%
- Алтайский край и Карелия, 5.65%
- Ставропольский край, 2.82%
- Башкирия и Ленинградская область, 0.81%
- Свердловская область, 0.4%
Ранее Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ мест в России, которые бы выбрали для отдыха в связи с пандемией коронавируса.
Эксперты предсказывают бум в туристической отрасли в Алтайском крае. По словам Евгения Дешевых, начальника управления края по развитию туризма, один из крупных федеральных туроператоров уже прорабатывает вопрос о чартерном рейсе в Барнаул.
Но пока отдохнуть в Алтайском крае нельзя.