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Жизнь

Россияне выбрали Алтайский край для снятия стресса после изоляции

Жители России определились, куда поедут после окончания самоизоляции. В списке регионов не на первых позициях, но все же есть Алтайский край. Опрос проводил сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

"Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь.
"Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь.
Евгения Родочинская

Респонденты отвечали на вопрос, где лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции.

Более половины туристов поедет в Крым (51.61%), еще 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии, 10.48% — за озеро Байкал и 10.08% — за курорты Краснодарского края.

Менее популярным для релакс-отдыха и лечения является Алтайский край и Карелия (по 5.65%), Ставропольский край (2.82%), Башкирия и Ленинградская область (по 0.81%), а также Свердловская область (0.4%).

Десять направлений для снятия стресса после изоляции

  • Крым, 51.61%
  • Абхазия, 11,69%
  • Байкал, 10.48%
  • Краснодарский край, 10.08%
  • Алтайский край и Карелия, 5.65%
  • Ставропольский край, 2.82%
  • Башкирия и Ленинградская область, 0.81%
  • Свердловская область, 0.4%

Ранее Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ мест в России, которые бы выбрали для отдыха в связи с пандемией коронавируса.

Эксперты предсказывают бум в туристической отрасли в Алтайском крае. По словам Евгения Дешевых, начальника управления края по развитию туризма, один из крупных федеральных туроператоров уже прорабатывает вопрос о чартерном рейсе в Барнаул.

Но пока отдохнуть в Алтайском крае нельзя.

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